Ana Roš za britanski časnik: Včasih se človek počuti kot opica v kletki

V članku z naslovom Zmage in boji Ane Roš je Wendell Steavenson v časniku Financial Times po obisku pri njej poskušala opisati, kako se je "nešolana chefinja iz Slovenije povzpela na vrh - in se bojevala za to, da bi ostala zvesta svoji obrti in sebi".

"Po večletnih prizadevanjih sta Roševa in njen soprog Valter Kramar, tudi njen poslovni partner in sommelier, uspela postaviti njuno restavracijo v odročni gorski dolini v državi brez veličastne kulinarične tradicije na zemljevid," je zapisala. "A uspeh še ne pomeni sreče," ji je ob njenem obisku pri njej na začetku maja letos povedala Roševa.

"Tukaj v gorah nas ne vodijo toliko letni časi kot vreme ... Ko dežuje, lahko najdemo v gozdu čisto drugačne stvari. Naučila sem se ljubiti dež. Tečem v dežju," je še povedala v pogovoru z novinarko, potem ko se je pravkar vrnila iz Mehike.

"Ves dan ni jedla in ni imela časa, da bi se odela v kuharsko belino za večerno postrežbo. V oprijetih kavbojkah, karirasti srajci in ponošenih srebrnih škornjih, s svetlolasimi kodri, na hitro spetimi v čop, je bila videti kot rokerica v naglici. A je še vedno našla čas, da je počepnila ob mizah obedovalcev in jim pojasnjevala posamezne jedi v tekoči nemščini, italijanščini in angleščini," piše v članku.

Pozornost je včasih utrujajoča, pravi

"Uspeh pogosto pomeni veliko trpljenja. Mislite, da uživam v selfijih? Nikakor!" je novinarki še povedala Roševa. "Včasih se človek počuti kot opica v kletki. Včasih bi rada vprašala stranke: lahko samo uživate v hrani, ne da bi morali stopiti v stik z mano? Nimam pojma, kako se s tem spoprijemajo drugi kuharski mojstri. To je tako utrujajoče," je dejala.

Novinarki so njene jedi priklicale zgodbe, oddaljene dežele, pol pozabljene spomine. "Učinek Netflixa je uredil Hiši Franko denarne zadeve ter omogočil Roševi in Kramarju odprtje čez vse leto in izgradnjo novih spalnic in jedilnice ... A Roševa ni zadovoljna. Bojuje se za prostor za ustvarjanje. Še posebej pa se bojuje s seboj. 'Mislim, da najboljši chefi na svetu stalno iščejo srečo in popolnost, ki pa pogosto nikoli ne pride,' je povedala Roševa. Kljub svojim uspehom se še vedno počuti kot outsider. Skrbi jo, da bi nekateri kuharski mojstri in kritiki mislili, da je njena slava zaradi politično korektnih oznak - lokalno, ženska, samouk - in ne toliko zaradi njene hrane," je zaključila novinarka.

Roševo je povprašala tudi glede položaja žensk v družbi. "Ženske smo pri vsem vedno korak za drugimi, saj moramo početi toliko stvari. Za vsako žensko s kariero se včasih pokaže nemogoča misija. Najhujša je slaba vest, ki se je moreš znebiti, ker nisi popoln. Mislim, da je to razlog, zakaj ni več deklet v kuhinji," je dejala, kot še piše FT.

