Ameriški kuhar: Nisem si predstavljal, kako izjemno hrano imate v Sloveniji

V Sloveniji je Chris Williams, kuharski mojster iz Houstona v Teksasu. K nam je prišel kot kulinarični ambasador ZDA, obenem pa se spoznava s slovensko kulinariko, našimi značilnimi sestavinami in jedmi.

Chris Williams, ki ima v Houstonu priljubljeno restavracijo Lucille's, je tokrat v Sloveniji drugič. Prvič je bil pri nas pred tremi leti v okviru turneje po Balkanu in kot nam je povedal, ga je Slovenija že takrat navdušila.

"Kar v ZDA počnemo zadnjih deset let, je tukaj že od nekdaj samoumevno"

"Nisem si predstavljal, kako izjemno hrano imate," je dejal, "vaši kuharski mojstri so na neverjetno visoki ravni. Vsi so resnično poglobljeni v hrano, v svoje delo, vsi poudarjajo lokalne sestavine – nekaj, kar v ZDA počnemo zadnjih deset let, je tukaj že od nekdaj samoumevno."

Kaj je Chrisa Williamsa najbolj navdušilo ob tokratnem obisku Slovenije, kakšna se mu je zdela hrana na Hrvaškem, v Srbiji in Albaniji ter kdo je bila njegova slavna prababica? Ne zamudite nedeljskega intervjuja z njim na Siol.net!

Foto: Ana Kovač

V Sloveniji bo ostal še nekaj dni, med drugim bo na blejski Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem kuhal s tamkajšnjimi študenti, nocoj pa ga lahko srečate v ljubljanski restavraciji Strelec, kjer bo s tamkajšnjim kuharskim mojstrom Igorjem Jagodicem pripravlja "kulinarično popotovanje dveh celin", ki ga bodo začinili s koktajli priznane barmanke Drage Kepeš.