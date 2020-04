Kako pa ste vi izkoristili čas izolacije?

S težkimi situacijami se je najbolje soočati s pravšnjo mero humorja. Da je to res, se je izkazalo tudi v času epidemije koronavirusa. Družbena omrežja so preplavile šale na račun karantene ter šaljivi posnetki in fotografije o aktivnostih, ki jih počnemo v času družbene izolacije.

Tudi po več kot mesecu dni je humor še vedno z nami. Nekateri so končno pogledali vse dela "Prijateljev", drugi so ugotovili, da so se jim v času izolacije skrčila oblačila, spet tretji so "opravili akademijo" domače kuhe in postali kuharski šefi. Kakšna pa je vaša izkušnja?

V spodnji obrazec vpišite, kaj je vam prinesla družbena izolacija in morda se bo prav vaša, s humorjem začinjena situacija, znašla na velikih digitalnih oglasnih zaslonih po Ljubljani. Pa ne pozabite na humor. #SkupajZmoremo.