Ta znaka horoskopa vedno vsem pokvarita razpoloženje

Devica

Device so analitične in perfekcionistične, prav zaradi te potrebe po popolnosti pa so pogosto preveč kritične do vsega in vseh. Ker ves čas opažajo in izpostavljajo vsako, še tako majhno nepopolnost, lahko hitro pokvarijo razpoloženje v družbi. Namesto da bi uživale v trenutku, device vedno najdejo kaj, kar ni dovolj dobro, pa naj gre za hrano, vreme, obnašanje nekoga ali celo lastna pričakovanja.

Pogosto zvenijo pesimistično, ker vedno razmišljajo o najslabšem mogočem scenariju. Njihova potreba po analizi in nadzoru ljudi spravlja ob živce, njihova neprestana skrb in popravljanje drugih pa daje vtis, da prav nikoli niso zadovoljne.

Kozorog

Kozorogi so resni in pogosto delujejo, kot da so ves čas pod stresom, zaradi česar so lahko precej zahtevna družba. Njihova pragmatičnost in občutek odgovornosti jim pogosto preprečujeta, da bi se sprostili in preprosto uživali v trenutku. Tudi na zabavi razmišljajo o službi, obveznostih in vsem, kar je še treba postoriti, to pa okoli njih vzpostavi napeto ozračje.

V optimistične zgodbe kozorogi ne verjamejo preveč Ko kdo z navdušenjem deli svojo zamisel ali načrt, bo kozorog prvi našel težave in ovire v tem. Včasih se zdi, da preprosto ne znajo najti radosti v preprostih, vsakodnevnih malenkostih.