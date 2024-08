Horoskop: komu se obeta razburljiv teden?

Oven

Ta teden se vam obeta nova ljubezenska priložnost. Če ste samski, bodite odprti za nova poznanstva. Vezani pa se posvetite poglobitvi odnosa s partnerjem. V službi bodite previdni pri sprejemanju odločitev, saj lahko hitro pride do nesporazumov. Iskrenost in zaupanje bosta ključ do uspeha. V tem tednu boste morali biti pozorni in pripravljeni na vse, čeprav bo to lahko naporno. Doživeli boste veliko presenečenje. Oseba, ki vam je že dalj časa všeč, vam bo dala nekaj skrivnih namigov. Srečevali pa se boste tudi s starimi težavami, ki vas že nekaj časa delajo živčne. Ne zavlačujte več!

Bik

Ne boste imeli več moči, da bi se ukvarjali z nekom, ki je za vas preveč zahteven in naporen. Ta teden boste imeli veliko boljših izzivov, ki bodo zahtevali večino vaše energije. V službi boste presenetili in dobili tudi ustrezen odziv. Na finančnem področju pa se boste odločili za velik korak naprej, ki vam bo prinesel dodaten zaslužek. Želja po igrivosti bo pri vas prisotna ves teden. To vas bo naredilo še bolj privlačne. Vaša kreativnost bo kar silila iz vas in razveseljevali boste okolico, še posebej pa vašo ljubljeno osebo. Dovolj dolgo ste se zadrževali, zdaj pa se odprite in poskusite nove stvari. Uporabite svoj navdih in bodite spontani. Začinite svoje življenje, toda ne pretiravajte in se držite zarisanih mej.

Dvojčka

V tem tednu lahko pričakujete pozitiven razplet neke situacije, notranji mir in zadovoljstvo pa bosta odvisna od vas samih. Nikar ne pretiravajte, vaša pričakovanja naj bodo realna. Seveda bo pomembno tudi, da boste zaščitili svoje osebne interese. Pri odločanju naj vas vodi razum, srce pa naj ostane ob strani. Začutili boste potrebo po zabavi, vendar boste morali biti pri tem previdni, da ne boste kasneje česa obžalovali. Ne skrivajte več želje po ljubezenskih spremembah. Odločite se in naredite korak naprej brez predsodkov ali razmišljanja o vaši preteklosti. Razmišljali boste o tem, kako je vaše življenje postalo ena sama idila, a ste se vseeno začeli dolgočasiti v njem. Privoščite si sprostitveno masažo in razmislite! Stvari se bodo vrnile na svoje mesto in marsikaj se bo odvilo po pričakovanjih.

Rak

Umirite se in se ponovno povežite z naravo. Potrebovali boste mir in tišino, da boste obnovili notranjo harmonijo. Ne pustite se prehitro odvrniti od svojih ciljev. Imate dobro izhodišče, pametno ga uporabite. Vedite pa, da vam predolg jezik ne bo prinesel dobrega. Ta teden bo marsikaj odvisno od tega, ali boste znali izbrati pravi trenutek za pravo dejanje. Na ljubezenskem področju se vam bo veliko dogajalo, pomembno pa bo le, da boste ostali pozitivno in optimistično naravnani. Obetajo se vam novi izzivi in tudi nekaj težav. Globoko v sebi boste začutili dodatno energijo, ki vas bo gnala v nove podvige. Vzemite si čas in ga delite z ljubljeno osebo.

Lev

Izredno boste prepirljivi in nervozni. Ker pa bo to izredno vplivalo tudi na vaše počutje, bi bilo najbolje, da se sprostite v naravi, najbolje kar v gozdu ali ob kakšni reki. Še posebej v sredini tedna bi bilo najbolje, da se izognete tistim, s katerimi bi se hitro lahko zapletli v prepir, saj bi to potem tudi obžalovali. V drugi polovici tedna bo napetost postopoma upadala in lahko si boste oddahnili. Nekako vam ne uspeva najbolje pri srčnih zadevah, vendar se tudi trudite ne preveč. Stvarem pustite, da gredo svojo pot. Raje ukrepajte! Pričakujete lahko tudi nesebično pomoč od prijatelja.

Devica

Kot strela z jasnega pa se vam bo na poslovnem področju zgodila sprememba, ki vam bo lahko spodnesla tla pod nogami. Bodite trdni, odločitve vam ne bo potrebno sprejeti takoj. O vsem skupaj dobro razmislite, preden boste ukrepali, tudi če bodo drugi pritiskali na vas. Poskusite v tem tednu, ki bo sicer za vas malce manj ugoden, najti pozitivne stvari. Poiščite starega prijatelja. V tem tednu bo potreba po razjasnitvi čustvenih zadev zelo močna. V vašem življenju se bo lahko pojavila oseba, ki bo v vas prebudila novo hrepenenje. Ta oseba bo imela vlogo pokazatelja, kaj je za vas v čustvenem pogledu pomembno in kaj ne. Tu bo potrebno pretrgati vzorce čustvene zaprtosti.

Tehtnica

V službi bo to zelo živahen in razgiban teden. Tukaj boste morali marsikaj postoriti. Zamislili si boste zanimive, a praktično neuresničljive zamisli, kar vas bo spravilo v slabo voljo. Soočite se z realnostjo. Vaše domače življenje bo nekoliko kaotično. Uvedli boste nekaj več sprememb, da bi postali srečnejši in bolj zadovoljni. Pomembno vam bo partnersko življenje, sklenili pa boste tudi neke nove dogovore. Ti ne bodo vzdržali dolgo, zato pa tudi ne vztrajajte pri svojem za vsako ceno. Prepustite se užitkom in ljubezni, da se manjši prepiri ne bodo po nepotrebnem spremenili v velika nesoglasja.

Škorpijon

V službi boste želeli prevzeti nadzor nad položajem, če pa ne bo šlo, se boste morali tudi prilagodili. Vaša želja po informacijah, s pomočjo katerih naj bi postali še močnejši in uspešnejši, bo v tem tednu velika. Razmišljali boste o vsem mogočem in neskončnih možnostih razvoja. Zelo dobro boste izkoristili vašo sposobnost zapeljevanja in zato se boste lahko tudi strastno zaljubili. V skladu s svojim temperamentom in čustvenim statusom bodite pozorni na priložnost, ki se vam bo ponudila. Kakorkoli se boste na koncu odločili, bo prav in vam bo prineslo pozitivne spremembe v vaše ljubezensko življenje. Prepustite se toku časa, na nekatere stvari pač ne morete vplivati.

Strelec

Vdanost družine in prijateljev se bo pokazala prav v tem tednu. Pomagali vam bodo pri načrtih in z vami jih bodo tudi uresničevali. Želja po raziskovanju različnih novih možnosti bo prav zato še močnejša. Poskrbite, da se jim boste primerno zahvalili. Kljub precej sproščenemu tednu pa bodite pozorni, da se vam obveznosti ne bodo preveč nakopičile. Na trenutke boste kar preveč brezskrbni. Vezani boste s svojim partnerjem dosegli visok nivo harmonije, kar se bo poznalo tudi med rjuhami. Izkoristite ugoden teden in se ponovno zbližajte z njim. Samski pa boste dobili nove priložnosti in ponudbe, ki vas bodo zelo navdušile. Pričakujte spremembe, obeta se vam nova ljubezenska avantura.

Kozorog

Vaš zanos vam bo pomagal priti do novih virov za prihodke. Verjetno boste morali delati še bolj trdo, da boste pridobili spoštovanje, a boste navdušeni. Če se le da, naredite kakšno naduro. Dobili boste tudi idejo, da bi za nekaj dni odpotovali. To ne bo slaba ideja, saj bi vam nekaj počitka ob vsem tem delu prišlo prav. A pazite, da boste najprej dokončali vse zadane obveznosti. Misli vam bodo okupirala močna čustva. Če se boste prepustili občutkom, vas bo lahko zaneslo, zato poskusite z nogami trdno stati na tleh. Vezane pa bodo neki dogodki napolnili z velikim zadovoljstvom in ljubezensko srečo. Čeprav ste mislili, da tega od svojega partnerja ne morete pričakovati, se bo zgodilo prav to.

Vodnar

Popolnoma se boste vdali v usodo. Rekli si boste, kar bo pa bo. Stvari ne bodo potekale po načrtih, a sami kaj veliko ne boste mogli narediti. Najprej boste morali o vsem skupaj razmisliti, šele nato boste lahko ukrepali. Časa imate dovolj, vzemite si ga. Pometite tudi z vso navlako, ki se vam je nabrala v vašem življenju. Zazrite se vase in ugotovite, česa ne potrebujete več. Partnerja boste pretentali z lepimi besedami. Ne pretiravajte, saj se bo naveličal delati po diktatu. Tisti, ki niste v razmerju, pa boste preživeli nekaj strastnih trenutkov v objemu neznane osebe, ki pa ne bodo trajali dolgo in niti ne bodo obetali nič resnega.

Ribi

Naredite točno tako, kot ste si zamislili in opravite s predsodki enkrat za vselej. Odločili se boste tudi za manjše tveganje. Zelo boste spontani, pogumni in odprti za nove izkušnje. Prav ponosni boste nase in proti koncu tedna se boste čudili, kako vam je uspelo narediti vse to. Posvetujte se z drugimi, ki jim zaupate, saj sami stvari včasih ne vidimo v pravi luči, pa naj gre za dobre ali slabe. Obeta se vam tudi nekaj zanimivih srečanj, ki bodo popestrila teden. V ljubezenskih odnosih pa raje poiščite srednjo pot in se ne opredeljujte, dokler ne boste pretehtali vseh dejavnikov oziroma prisluhnite vsem vpletenim stranem. Zna se zgoditi, da boste morali posredovati v nekem sporu.