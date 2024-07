Oven

Predvsem si v tem tednu vzemite čas zase in videli boste, kako hitro se boste počutili bolje. Na splošno vas bo v tem tednu odlikovala precejšnja predrznost. Skoraj ne bo naloge, ki je ne bi znali opraviti. Nadvse pogumni boste, vse težave in ovire pa boste premagovali z optimizmom in dobro voljo. Tak pristop skušajte obdržati tudi v drugi polovici tedna, ko se vam nakazujejo težave na čustvenem področju. Čeprav vas na zasebnem področju čaka razočaranje, pa vse skupaj ne bo tako grozno, kot se vam bo sprva zdelo. Ko se neka vrata zaprejo, se dvoja druga odprejo. Nikar ne pozabite na to, zato z optimizmom glejte v prihodnost, ki skriva kup presenečenj.

Bik

Sredi tedna bo nadvse ugoden čas, ki ga boste lahko izkoristili na poslovnem ali službenem področju. To bo čas napredka, ki vam bo prinesel kar nekaj sprememb, tako pozitivnih kot negativnih. V drugi polovici tedna pa se bosta vaša optimizem in zanos spremenila v negativnost in zamerljivost. Bodite potrpežljivi in se ne ukvarjajte z zamerami ter ne izzivajte dodatnih sporov. Na čustvenem področju pa se vam bo sreča še naprej izmikala. Bolj ko jo boste lovili, dlje bo, zato, če se le da, pustite stvari pri miru in naročite življenju, naj poskrbi za vse. Morda ta teden še ne bo prišlo do tiste ključne prelomnice, si boste pa lahko ustvarili dobre temelje zanjo.

Dvojčka

Spoznanje bo resda boleče, vendar za vas nadvse koristno. Bodite pozitivno naravnani in verjemite, da je življenje lepo. S takim pristopom se boste najlažje rešili bolečine, ki se vas oklepa. Če boste negativni, pa se bodo na vas lepili le negativni ljudje in dogodki, česar niste vredni. Zaslužite si veliko več kot to. V službi boste v tem tednu nadvse produktivni, saj vam nobeno delo ne bo težko. Vse, česar se boste lotili, vam bo uspelo še pravočasno opraviti. Na vas se bodo zanašali tudi sodelavci. Na ljubezenskem področju se vam obeta neko nelagodje. Morda boste končno spoznali, da je vaše življenje postalo neke vrste trdnjava, v katero ste se ujeli z lastnimi prepričanji in vzorci. Čas je, da jih začnete odpravljati in jih nadomestite z novimi.

Rak

Stvari odločno vzemite v svoje roke in kmalu se bo vaše življenje začelo spreminjati, kot si želite. V sredini tedna ali v drugi polovici vas utegnejo čakati neke birokratske zadeve, ki vas ne bodo razveseljevale, še posebej, če se vse skupaj vleče že dalj časa. Bodite potrpežljivi in jih skušajte na vsak način odpraviti. Pomembne spremembe pa vas čakajo tudi na službenem področju. Lahko, da se boste odločili za nadaljnje izobraževanje ali prejeli nagrado. Za konec tedna se vam obeta neko srečanje, ki morda zamaje temelje obstoječe zveze. Vendar pa vam bo stara čustvena prtljaga povzročala precej težav. Če se vam zdi, da se ljubezenska razočaranja vrstijo kar drugo za drugim, je čas, da se iskreno zazrete vase in priznate tudi svoj del odgovornosti.

Lev

Življenje je lepo in kar čaka, da ga zaživite. Na voljo imate obilo pozitivne energije, za kar bi bila velika škoda, da bi jo pustili neizkoriščeno. Kakršne okoliščine si boste ustvarili, tako boste tudi živeli. Poskrbite, da bo teden, ki je pred vami, čaroben. Ne obremenjujte se z malenkostmi, ki v vašem življenju nimajo nikakršne teže in se osredotočite na tisto, kar vas razveseljuje. Če boste storili tako, boste morda odkrili kup novih zanimivosti ali pa spoznali kakšen nov hobi. V sredini tedna boste za hip pozabili na skrbi in se prepustili sanjarjenju, v katerem bo glavno vlogo igrala vaša simpatija ali pa vaš ljubezenski partner. Marsikomu se bo v misli prikradla tudi oseba, ki tako ali drugače ni primerna za vas. Sanjarjenje je seveda dovoljeno, vedite pa, da je za vas bolje, da se takšne sanje ne uresničijo.

Devica

Neka oseba vam bo neprestano za petami, kar vas bo spravljalo ob živce. Na miren način jo lahko vprašate, kaj se dogaja, vendar ne pričakujte, da boste prejeli iskreno razlago. V ozadju se skriva nekaj več, vendar morda še ni pravi čas, da spoznate, kaj se v resnici dogaja. Osredotočite se na delo, ki vam ga v službi ne bo primanjkovalo, še posebej, če boste v teh dneh sami odgovorni za vse. Organizirajte se in več kot uspešno boste opravili vse, kar vas čaka. Na čustvenem področju se vam v tem tednu obetajo zapleti. V najslabšem primeru se utegnete znajti v ljubezenskem trikotniku, ki bo poln laži in prevar. Pazite, s kom imate opravka, predvsem pa se ne zapletajte v nevarne igre. Nekdo v vaši bližini namreč ni tisto, za kar se predstavlja.

Tehtnica

S poslovnim in finančnim področjem boste zadovoljni kot že dolgo ne. Najverjetneje si lahko obetate celo neki nov denarni dotok, ki vas bo rešil iz zagate, v kateri ste se znašli. Vaš trud bo končno obrodil sadove in ponovno boste lahko zaživeli v vseh razsežnostih. Vendar pa se bodo s tem pojavile tudi nove težave. Nekdo, najverjetneje iz ožjega družinskega kroga, kar ne bo mogel skriti ljubosumja. S takimi ljudmi je bolje, da sploh nimate opravka, saj v vaše življenje ne morejo prinesti ničesar dobrega. V ljubezni se vam bo vračalo, kar ste v preteklosti posejali. To je odlična novica za samske, ki ste se trudili za zbližanje z neko osebo. Malo manj pa boste navdušeni vsi tisti, ki ste zaradi dela in drugih razlogov zapostavljali svojega partnerja.

Škorpijon

Bolj ko se boste zapirali pred samim seboj in pred drugimi, večje težave si boste nakopali. Čas je, da se ozrete vase in ugotovite, kje tiči razlog za vse. V sebi skrivate kup preživetih vzorcev in načel, ki povzročajo, da se nenehno vrtite v začaranem krogu. Na službenem in finančnem področju pa se vam obeta zadovoljstvo. Z denarnim pritokom boste dokaj zadovoljni, če si želite spremembe, pa odločno ukrepajte. Sredi tedna se boste resneje posvetili neki težavi, ki vas bo pestila na čustvenem področju. Spoznali boste, da lahko do rešitve pridete le z razumskim pristopom, saj vas čustva vodijo v napačno smer. Konec tedna se boste družili s prijatelji, s katerimi se boste načeloma dobro ujeli.

Strelec

Pred vami je razburljiv teden, čeprav se vam ne zdi tako. Pripravili ste odličen teren za dogajanje, ki vas čaka v prihodnjih dneh. Imeli boste veliko energije, ki jo le s pridom uporabite na vseh področjih. Skrbi vam bodo porajale le finančne težave. Še posebej nezaposlenim bo iskanje službe jemalo energijo in načenjalo optimizem, saj se vam vedno bolj zdi, da je vaš trud brez pomena. Nikar ne mislite tako. Priložnost za zaslužek se vam bo ponudila, ko boste najmanj pričakovali. Na ljubezenskem področju vas čaka nekaj obveznosti, ki ste jih že lep čas odlagali. Bodisi da gre za odločitev ali pa korak naprej, za katerega vam je jasno, da ga morate narediti vi. Sredi tedna boste kar naenkrat začutili potrebno odločnost in se odlično odrezali. Tako samski kot vezani boste s tem okrepili čustva in si omogočili prijetna ljubezenska doživetja.

Kozorog

Čeprav vam bo zmanjkovalo moči, se nikar ne predajte. Verjemite, da se bo celotna situacija kaj kmalu spremenila in zaživeli boste tako, kot si želite. Še prej pa morate premagati določene ovire, ki so se pojavile, in preseči vse, kar vas omejuje na poti do resnične sreče. Največ pozitivne energije se vam obeta v drugi polovici tedna, in sicer na finančnem področju. Tu se vam bo ponudilo kup novih možnosti, morda celo nova služba ali pa možnost za napredovanje. Če se boste znašli v slepi ulici in ne boste točno vedeli, kaj bi naredili s svojimi čustvi, enostavno počakajte, saj se bo situacija najverjetneje razrešila sama od sebe. V nobenem primeru nikar ne obupajte, četudi ne bo vse potekalo tako, kot ste si zamislili. Verjemite v moč pozitivnih misli, zato se ne predajajte negativizmu, četudi vas bo še tako mikalo.

Vodnar

Tako psihične kot fizične moči vam v tem tednu ne bo zmanjkalo. Še posebej za doseganje ciljev na zasebnem področju ju boste še kako potrebovali, saj boste morali pokazati precejšnjo mero čustvene zrelosti. Če boste trmasto silili v nekaj, kar za vas ni dosegljivo, boste razočarani. Raje stopite korak nazaj in počakajte, da energija naredi svoje. Prej ali slej se vam obetajo pozitivne spremembe. Lahko pa se tudi zgodi, da boste neodločni in spremenljivi. V tem primeru pa nikar ne sprejemajte nikakršnih odločitev, saj se utegnete zmotiti in pozneje celotno situacijo močno obžalovati. Najkasneje do konca tedna pa vas čaka umiritev, razrešitev situacije in ponovno boste lažje zadihali. Morda boste za konec tedna prejeli prav poseben klic. V prvi polovici tedna vas čaka izziv na čustvenem področju, kjer vas v najslabšem primeru čaka grenko razočaranje. Čeprav bo vaše srce strto, pa se nikar ne obremenjujte preveč. Zavedajte se, da vas prej ali slej čakata sreča in zadovoljstvo.

Ribi

V nasprotju s prejšnjim tednom, ko so vas čustva kar prevzemala, se boste v tem stvari lotevali precej bolj razumsko in premišljeno. Na stran boste dali svojo intuicijo, kar morda v tem primeru sploh ni slabo. Še posebej v službi boste sposobni zaplete in izzive reševati z večjo učinkovitostjo, saj boste že vnaprej predvideli, kaj se bo dogajalo. Z učinkovitostjo si lahko morda celo priborite višje mesto med sodelavci. Pri financah pa še ne bo prišlo do kakšnih izboljšav. Vsak ima pravico živeti življenje, kakršno želi, zato ljubljeni osebi ne vsiljujte svojega mišljenja. S tem ne škodujete le njej, ampak predvsem sebi in svojemu ljubezenskemu odnosu, ne glede na to, ali gre zgolj za simpatijo ali pa že za ustaljeno zvezo. Če boste prekinili z obstoječimi navadami, se vam ob koncu tedna obetajo izboljšave.