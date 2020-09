Horoskop: kako jim gre v vrtcu in šoli

Oglasno sporočilo

Učilnice in igralnice so spet zaživele. Vsak otrok vanje prinese svoj unikaten prispevek. Marsikaj pa je odvisno tudi od horoskopa.

Oven

Ovni so utelešeno veselje do življenja. Vse hočejo poskusiti, so tekmovalni in navihani.

Oven v vrtcu

Radi imajo aktivnosti, pri katerih se konkretno razmigajo. Ure in ure lahko preživijo na igrišču. Radi imajo tudi miselne izzive. Uživajo v zgodbah in se pogosto zelo vživijo v pogumne junake.

Oven v šoli

Z navdušenjem vstopijo v novo šolsko leto, polni obljub, kako bodo vestno, sproti in zbrano delali. A zagnanost ne drži dolgo. Zato bi lahko bili izvrstni učenci, pa pogosto niso, saj se v njihovih življenjih dogaja toliko drugih zanimivih stvari.

Bik

Biki so mirni in vedri. Sovražijo, da jih kdo priganja ali moti njihov ustaljeni red.

Bik v vrtcu

Biki radi ugotavljajo, kako kaj deluje, zato bodo vse igrače, ki jim pomagajo pri tem, še kako dobrodošle. Potrebno pa jih je spodbuditi, da kdaj tudi stopijo iz svoje cone udobja in se razmigajo ali preizkusijo kaj novega.

Bik v šoli

Večina Bikov bi raje počela kaj drugega kot hodila v šolo. Učijo se počasneje od drugih in potrebujejo več časa, da utrdijo znanje. A počasnost nadoknadijo z vztrajnostjo in ko se enkrat nekaj naučijo, tega ne bodo nikoli pozabili.

Dvojčka

Dvojčki se hitro začnejo dolgočasiti. Če je treba, so njihovo najmočnejše orožje besede.

Dvojček v vrtcu

Dvojčki potrebujejo igrače, s katerimi si lahko zgradijo svoj domišljijski svet. Sicer pa jih predvsem vleče v družbo. Radi se pogovarjajo tako z vrstniki, še posebno pa s starši. To jim daje občutek pomembnosti.

Dvojček v šoli

Dvojčki bi bili idealni učenci, če bi le znali biti malo dlje tiho in pri miru. Vse jih zanima, vendar morajo o vsem tudi govoriti in spraševati. Nagnjeni so h kampanjskemu delu, zato hitro pozabijo stvari, ki so jih sicer že znali.

Rak

Raki so znani po nihanju razpoloženja oziroma po tem, da premorejo celo paleto čustev.

Rak v vrtcu

Imajo zelo bogat notranji svet, ki se hrani s tem, kar opazijo v realnem svetu. Ne mudi se jim raziskovati, raje opazujejo z varne razdalje. Treba jih je spodbuditi, da se vključijo v novo okolje. Pogosto se navežejo na igračo in jo stalno nosijo s seboj.

Rak v šoli

Pri svojih najljubših predmetih bodo znali praktično brez dodatnega učenja. Pri tistih predmetih, ki jih ne zanimajo, pa bodo pustili, da jim misli odtavajo po svoje. Vendar ne bodo motili pouka in učitelji morda tega sploh ne bodo opazili.

Lev

Levi radi ukazujejo drugim, kaj naj počnejo, vendar pri tem nimajo niti najmanjšega slabega namena.

Lev v vrtcu

Radi igrajo tako, da je vse po njihovo. Morda bodo poveljevali vojski plišastih živali, nastopali pred širno publiko ali pa reševali svet. Kljub temu so tudi družabni in brez težav najdejo vrstnike, ki so jih pripravljeni ubogati. So samozavestni in pogumni, drugi otroci jih pogosto občudujejo.

Lev v šoli

Levi so pametni, a zanje je šola še mnogo več kot le hram učenosti. Poudarek je na dosežkih vseh vrst in na družbenem statusu, ki si ga pridobijo med vrstniki. Ne pozabite jih pohvaliti za dobre rezultate. Morajo vedeti, da so v vaših očeh najboljši.

Devica

Device imajo rade svoj red in navade. Če opazijo najmanjšo napako, jo na vsak način hočejo popraviti.

Devica v vrtcu

Device že od majhnega zanima, kako kaj deluje. Vse igrače, ki spodbujajo logično mišljenje, so odlična izbira zanje. Radi tudi berejo in se učijo. Včasih že zelo zgodaj pokažejo interes za določeno področje in uživajo na tečaju.

Devica v šoli

Kot povsod drugje tudi v šoli za Device ni polovičnih rešitev. Ali se bodo takoj vklopile v sistem z vso svojo željo po znanju in se učile z lahkoto in zanimanjem, ali pa bo zmagala njihova sramežljiva stran. Med vrstniki so priljubljene, saj rade priskočijo na pomoč.

Tehtnica

Tehtnice so prikupne, vodljive in družabne. Vsi jih imajo radi. Nikoli ne bi nalašč koga prizadele.

Tehtnica v vrtcu

Tehtnice rade izberejo najlažjo možno pot, zato jih je treba nenehno spodbujati in opogumljati, da se potrudijo. Če jim boste vi zavezovali čevlje, se jih nikoli ne bodo naučili zavezati sami. Pogosto imajo umetniške talente, rade plešejo in imajo dober ritem.

Tehtnica v šoli

Dobre ocene so jim najboljša motivacija. Pogosto je njihov najljubši predmet tisti, kjer jim najbolje gre. Nasprotno pa jim slabe ocene vzamejo vso voljo do učenja. Zaradi prirojene družabnosti imajo Tehtnice v šoli popoln teren za sklepanje prijateljstev.

Škorpijon

Škorpijoni ničesar ne počnejo na pol. Ali se poglobijo in so sposobni premikati gore, ali pa ne bodo hoteli niti slišati o kakršni koli udeležbi.

Škorpijon v vrtcu

So zelo radovedni otroci, vendar ne na način, da bi klepetali in spraševali. Škorpijoni opazujejo in si zapomnijo. Običajno resno gledajo v svet in se bolj malo smejijo. Hitro se razjezijo, vendar jih je najbolje pustiti, da se pomirijo sami.

Škorpijon v šoli

Škorpijoni reagirajo na šolo na dva različna načina. Nekaterim predstavlja velik pritisk. Čutijo, kot da se morajo vedno znova dokazovati. Drugi pa zgodaj premagajo svojo sramežljivost in razvijejo tekmovalno žilico. Vedno se primerjajo z boljšimi od sebe.

Strelec

Strelci so pustolovci. Želijo spoznati svet, doživeti čim več in čim bolj avtohtono.

Strelec v vrtcu

Že kot malčki imajo Strelci veliko srce in bodo brez odlašanja podarili svojo igračo drugemu otroku, če se jim zdi žalosten. To in na splošno prijetna osebnost jim prinese veliko prijateljev. So pa vse kaj drugega kot mirni otroci. Potrebujejo veliko aktivnosti, da pokurijo energijo.

Strelec v šoli

Strelci se brez težav privadijo na šolsko okolje. Sicer so pametni, vendar ne morejo ostati dolgo zbrani. Že to, da so zaprti v istem prostoru in da morajo večino časa sedeti pri miru, jim predstavlja frustracijo. Če bi jim učitelji razlagali snov med tekom ali v realnih življenjskih situacijah, bi si vse z lahkoto zapomnili.

Kozorog

Kozorogi so praviloma zelo zreli za svoja leta, zato jih le vprašajte za mnenje glede česarkoli. Ponosni bodo, da jim zaupate.

Kozorog v vrtcu

Kozorogi se radi igrajo odrasle. Ure in ure se lahko zamotijo z igro vlog, kuhanjem, igranjem trgovine in drugim oponašanjem vsakdanjih situacij. Zelo so vztrajni in neomajni. Že zgodaj instinktivno vedo, kakšen je pravi način, da dobijo, kar hočejo.

Kozorog v šoli

Kozorogi so lačni znanja in miselnih izzivov. Ko enkrat razumejo, kaj se pričakuje od njih, bodo z veseljem zavihali rokave. Ne ustrašijo se trdega dela, so pa tudi zelo vztrajni. Ne pritožujejo se, če morajo delati več in dlje kot drugi, da bi dosegli pričakovani rezultat.

Vodnar

Vodnarji so posebni. Tega se zavedajo, so ponosni in nenehno obnavljajo, preizkušajo in potrjujejo, da je res tako.

Vodnar v vrtcu

Za okolico so živahni in ljubki otroci. Če jih ni ravno nekaj neverjetno vznemirilo, se bodo smehljali in nasploh znali osvojiti vsako srce. A bodite pozorni, pod nasmejanim obrazkom se skrivajo možgani, ki nenehno premlevajo. Zato znajo biti zaskrbljeni in nervozni.

Vodnar v šoli

Pogosto boste opažali, da bi se vaš otrok lahko odrezal bolje. Ne gre za to, da Vodnarji ne bi bili inteligentni ali da se ne bi hoteli učiti. Ravno nasprotno! Vendar pa šola predstavlja veliko stvari, ki jih slabo prenašajo: urnike, sedenje pri miru, enaka pravila in navodila za vse. In to, da morajo biti taki kot vsi drugi, Vodnarjem res ni pisano na kožo.

Ribi

Ribe imajo prijeten značaj, vendar znajo biti tudi zelo muhaste. Včasih jih odnese v čustvene globine, kamor jim je nemogoče slediti.

Riba v vrtcu

Ribam ustrezajo igre brez pravil. Njihova domišljija je brezmejna, čas jim je nepomemben in na splošno funkcionirajo tako, da se ne ozirajo na omejitve. Rade se crkljajo in obožujejo občutek, da je zanje poskrbljeno.

Riba v šoli

V nižjih razredih se Ribe trudijo izključno zato, da bi bili določeni ljudje zadovoljni z njimi. Naj gre za učitelja ali za starše, vedno skušajo ugajati. Na splošno v šolsko delo ne vlagajo pretiranega truda. Če bodo obdani z delovnimi otroki, bodo delovni tudi sami.

