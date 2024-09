Oven

Na delovnem mestu lahko danes pričakujete nepotrpežljivost. Določeno delo še vedno ni obrodilo sadov, zato rezultati še niso vidni. Zavedati se morate, da kdor čaka, dočaka. Zato le mirno! Kmalu boste prejeli dobre novice, ki bodo vzpostavile pomirjajoče vzdušje na delovnem mestu. Namenite več pozornosti zdravju in fizični aktivnosti.

Bik

Finančne težave, s katerimi se soočate že dalj časa, se bodo razrešile vam v prid. Danes lahko pričakujete priliv, ki bo vsaj kratkoročno rešil težave. Popoldan si privoščite nekaj fizične aktivnosti, ki vam bo prinesla vsestransko zadovoljstvo! Zdravje vam bo danes služilo, kljub temu pa ostanite previdni.

Dvojčka

Čisto vsaka beseda, ki jo boste izrekli, bo imela trden in prizemljen ton. Ko vas bodo vprašali za mnenje, ga boste tudi z veseljem podali. Zaupanje bo prišlo iz vljudnosti. Za druženje boste iskali nekoga toplega, ljubečega, z enakim razpoloženjem in odločnega, pogumnega, ki bo želel narediti zadano, tako kot vi.

Rak

Zbudili se boste polni vitalnosti in energije. Želeli si boste fizične aktivnosti, zato si izberite športno dejavnost, s katero se boste danes ukvarjali. Nov zagon bo viden tudi na delovnem mestu. Kos boste vsem ciljem, ki si jih boste zastavili. Bodite bolj preudarni v komunikaciji, saj bo ta nujno potrebna, še posebej ko bo šlo za odnose z bližnjimi. Izogibajte se sporom.

Lev

Zelo uspešni ste pri postavljanju pravil, še bolj pa pri njihovem upoštevanju. Pazite pa, da ne bi postavili preveč pravil in pogojev v odnosih z drugimi, saj bi se vam v tem primeru prav zagotovo ljudje postavili po robu. Lahko bi se celo vse skupaj obrnilo proti vam! Zdravje: ne jemljite ga za samoumevnega.

Devica

Pred vami so denarne težave, zato previdnost pri financah ne bo odveč. Čeprav je čas nakupov, se ne prenaglite. Začnite previdno upravljati s svojimi financami. Danes bosta v ospredje stopila družinsko in družabno življenje. Vaša družabnost in želja po njej bosta na visokem nivoju. Konflikti v odnosih niso vidni. Vezani boste predani partnerju.

Tehtnica

Zdelo se vam bo, da se še nikoli niste tako dobro razumeli z domačimi in s partnerjem. Uživajte v tej harmoniji, saj dobro veste, da odnosi niso vedno tako dobri. Vsesplošno počutje bo danes boljše, saj boste telo napolnili z novo energijo. Pri delu je sedaj čas za tvegane projekte, zvezde vam bodo zagotovile uspeh! Le pogumno!

Škorpijon

Pred vami je naporen delovni dan, zato previdno. Ne hitite z delom, drugače bo lahko prišlo do napak! Kar se tiče odnosov, ste lahko zelo zadovoljni, saj imate okoli sebe res čudovite ljudi, na katere se lahko zanesete. Zdravje bo danes stabilno, kljub temu pa pazite, da boste spili dovolj vode.

Strelec

Razmišljali boste o vaših željah, še posebej se boste osredotočili na cilje, ki jih želite doseči na delovnem mestu. Še vedno boste pod stresom, toda danes bo vaša storilnost na visokem nivoju. Ne pozabite, da lahko dosežete vse. Pokažite malo več volje! Privoščite si fizično aktivnost, saj bo vaše počutje tako boljše.

Kozorog

Optimizem vas bo spremljal cel dan. Danes vam bodo na kožo pisani premiki naprej, kar velja tako za področje dela kot za področje odnosov. Ne bojte se jih, saj je to smisel vsega. Zaupajte vase, v vaše delo in odnose. Počutje na delovnem mestu bo zato res odlično in delovne naloge boste danes uspešno opravili. Pazite pa na finančno stanje!

Vodnar

Tudi današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Problematika v odnosih bo še vedno v ospredju. Zdelo se vam bo, da vas prav nihče ne razume! Pričakujte težaven delavnik, saj so možni konflikti in nevšečnosti pri delu. Zvečer pa si le privoščite oddih. Mozaik želja za vas ta trenutek ni dosegljiv! Ne plujte proti toku!

Ribi

Zdelo se vam bo, da vam nekaj leži na duši, pa tega ne boste zmogli povedati najbližjim. Prav je, da razmislite, komu lahko dejansko zaupate. Pogovor in izpoved vam bosta dobro dela. Previdni pa bodite na zdravstvenem področju. Zdravje vas bo namreč prav danes lahko pustilo na cedilu! Poskrbite zase in se razvajajte!