Oven

Zelo boste skeptični zaradi neke osebne okoliščine, toda nekako mirno se boste sprijaznili s to situacijo in spontano pričakovali najboljše rezultate. Začutili boste povezanost med vašimi čustvi in razumom. Skrbno boste nadzirali svoja čustva in se ves čas zatekali v svojo notranjost.

Bik

Občutili boste neko novo ustvarjalno energijo in samozavest. Odločno boste pokazali, da ste vi tisti, ki boste najprej pri sebi sprožili notranjo spremembo in osvežili podobo. Zavedati se boste začeli, da je najprej potrebno spremeniti sebe, da lahko dajemo nasvete drugim. Odličen zgled drugim boste.

Dvojčka

Ne naredite danes česa, kar ni v vaši navadi. Naj bo danes dan, ko si boste odpočili in nabrali novih moči, ki jih še kako potrebujete. Ne boste preveč aktivni, kar je tudi prav. Zaslužite si počitek in današnji dan bo kot nalašč za to. Tudi če boste dan preživeli v samoti, vam bo lepo.

Rak

Danes boste morali prevzeti vodstvo, drugače bo prišlo do vsesplošne zmede. Bodite neustrašni in prepričani v to, kar boste delali. Kjerkoli se boste danes pojavili, boste povzročili veliko vznemirjenja. Zelo boste očarljivi in poskusite to lastnost obrniti sebi v prid. Samo ne pretiravajte.

Lev

Pred vami je miren dan. Bili boste sproščeni. Hvaležni boste, da se zavedate, kako pomembno je, da človek čustev ne tišči v sebi. Če jih ne izrazimo in jih potlačimo, vodijo v notranji nemir. Zato je pomembno, da spore in nesoglasja razrešimo takoj. Poiščite resnico v sebi.

Devica

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Tehtnica

Nocoj se vam obeta prijetna zabava, na kateri boste hitro postali najbolj zanimiva oseba. Izogibajte se ljudem, ki bodo do vas vzvišeni in se bodo grobo obnašali. Veliko se boste ukvarjali z vašim finančnim stanjem. Težavo imate predvsem zaradi skupnih financ. Danes še posebno pazite na pljuča in želodec.

Škorpijon

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako. Vaše zdravje bo stabilno, le občasno boste imeli težave z glavoboli.

Strelec

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Kozorog

Uživali boste v prijetni družbi ljudi, ki vas bodo pripravljeni poslušati. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. V sklopu financ težav ne bo. Nekoliko težav vam bo povzročala le prebava, posebno želodec. Poskrbite za prehrano, predvsem pa za mirne živce.

Vodnar

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Ribi

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.