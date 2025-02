Oven

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Bik

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Dvojčka

Pohvalila vas bo oseba, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta človek gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot, na žalost, negativne.

Rak

Danes boste morali prevzeti vodstvo, sicer bo nastala vsesplošna zmeda. Bodite neustrašni in prepričani o tem, kar boste delali. Kjerkoli se boste danes pojavili, boste povzročili veliko vznemirjenja. Zelo boste očarljivi in poskusite to lastnost obrniti v svojo korist. Samo ne pretiravajte.

Lev

Pred vami je miren dan. Sproščeni boste. Hvaležni boste, da se zavedate, kako pomembno je, da človek čustev ne tišči v sebi. Če jih ne izrazimo in jih potlačimo, to lahko vodi v notranji nemir. Zato je pomembno, da spore in nesoglasja razrešimo takoj. Poiščite resnico v sebi.

Devica

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo takoj, ko boste vstali. Počutje bo čudovito, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Tehtnica

Izkoristite dan za uresničevanje želja in zastavljenih ciljev. Premislite, po čem v življenju hrepenite, lažje vam bo. Danes bo večji poudarek na medosebnih odnosih. Poskušajte se malce pomiriti. Če boste nadaljevali v takšnem tempu, vas drugi ne bodo dohitevali. Pozneje vam bo lahko zaradi tega žal.

Škorpijon

Pred vami je miren in prijeten dan. Da bi bil bolj pester, boste morali tudi sami kaj narediti za to. Privoščite si masažo ali drugačno razvajanje. Pozneje pa lahko pokličete prijatelje in se z njimi odpravite na krajši oddih v naravo. Izkoristite dan, da vam pozneje ne bo žal. Dan se bo zaključil veliko bolj pestro, kot se je začel.

Strelec

Jezili se boste sami nase. Naredili ste napako, a prav gotovo ste s tem doživeli tudi neko pomembno preizkušnjo. Pomembno poglavje vaše preteklosti bo utonilo v pozabo in lahko boste neobremenjeno načrtovali nova doživetja. Ne obremenjujte se preveč, to se je pač moralo zgoditi.

Kozorog

Zdaj, ko ste razrešili tegobe in konflikte v domačem okolju, bodite mirni. Čeprav še niste povsem zadovoljni z dogajanjem v vašem domu, vsekakor pokažite osredotočenost pri delu. Naj vas domače težave nikar ne motijo. Pri financah pazite na odlive s tekočega računa. Le previdno!

Vodnar

Še vedno vas bo spremljala dobra volja včerajšnjega dne. Danes vam odsvetujemo vsakršno odločanje, ki bi lahko bilo povezano s poslovanjem. Nekdo bi vas znal ukaniti, zato previdno, ko se boste pogovarjali in pogajali z različnimi osebami. Saj veste, nikoli ni odveč, da svoje korake v življenju temeljito preučite.

Ribi

Včeraj ste si odpočili, zato lahko danes pričakujete ogromno sveže energije. Dan boste začeli zagnano, zato se ne čudite, če vam bo hitro minil. Zjutraj boste vstali brez posebnih težav. V večernih urah si boste privoščili kratek klepet. Kontaktirala vas bo oseba, ki se je boste razveselili. Prijeten, a miren večer vam bo pisan na kožo.