Oven

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finančno stanje ne dopušča nove naložbe, se boste zanjo odločili. Danes vas bodo ogrožale bolečine v križu. Izogibajte se vetru in prepihu.

Bik

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije in se pripravili na nov uspeh.

Dvojčka

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po idiličnih vaških potkah ter gozdičkih.

Rak

Pri telesnih aktivnostih bodite danes še posebej pozorni, da ne bi prišlo do raznih poškodb ali ureznin. Pazite tudi pri vožnji, prilagodite hitrost na cesti in bodite še dodatno pozorni v naseljih in v bližini otrok. Avto prej preglejte, da se vam ne bo kaj na poti pokvarilo, saj bi si ustvarili samo dodatne stroške. Pazite tudi na hrano in pijačo.

Lev

Sonce vas bo dokaj utrudilo, zato boste začeli razmišljati o tem, da bi preostanek dneva enostavno prespali. Utrujenost vas sicer daje že dalj časa in imate občutek, kot da se nikakor ne morete naspati. Izkoristite dan za to, da si boste povrnili malo moči. Naspite se in se tako spočijte.

Devica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki bo okrepil vaše zdravje in vas pripravil na muhasto vreme.

Tehtnica

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Škorpijon

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. Kar se tiče zdravja, vas kmalu čaka zdravniški pregled, obisk ginekologa ali predavanje na temo zdrave prehrane.

Strelec

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Kozorog

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Vodnar

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo ali prijetnimi dejavnostmi.

Ribi

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Zelo boste razdražljivi, lahko da vas bo napadel tudi prehlad.