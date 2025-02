Oven

Danes vam bo močno primanjkovalo poguma, poleg tega pa se bo zdelo, kot da bežite pred stvarnostjo. Čas je, da se postavite nazaj na realna tla in objektivno presodite situacijo, saj boste v nasprotnem primeru samo skakali iz enega konca na drugega. V vaše ljubezensko življenje pa vnesite nekaj svežine.

Bik

Samski se boste danes navdušili za nekaj novega, kar se bo povsem razlikovalo od vaših dosedanjih dejavnosti. Izkazali se boste ne glede na prvotni strah. Vezanim se bo danes ponudilo veliko priložnosti in le s težavo se boste odločili le za eno. Poslušajte partnerjev nasvet in skupaj se odločita za najbolj ugoden predlog.

Dvojčka

Pred vami je nadvse deloven dan, proti večeru pa boste uspešno želi rezultate vašega dela. Praznujte skupaj z domačimi in jim končno namenite nekaj več pozornosti. Močno vas že namreč pogrešajo v svoji družbi, zato nikar ne oklevajte. Jutri pa bo za vas prišel še en čudovit dan.

Rak

Če boste do partnerja ali prijatelja še naprej tako ljubosumni in posesivni, ne pričakujte nobenih pozitivnih sprememb v vajinem odnosu, ampak prej poslabšanje. Postavite si meje in se jih držite. Obremenjevale vas bodo skrbi glede denarja, ki se jih nikakor ne boste mogli otresti.

Lev

Danes boste občutili nadvse močno potrebo po čutnosti in bližini. Partnerja boste kar prikovali nase, popolnoma nesposobni pa boste tudi pri samostojnih odločitvah. Na splošno bo vaše počutje dobro, nekaj težav pa vam utegne povzročiti le glavobol. Vzemite si čas in pojdite v naravo.

Devica

Danes boste bolj veliko občutljivi kot navadno. Vaše obnašanje bo precej nepredvidljivo, saj se boste kar naenkrat prelevili iz prijazne osebe v prav zlobno. Ne znašajte odgovornosti za svoja dejanja na druge, saj ste povsem sami krivi, če stvari ne potekajo, kot ste si zaželeli.

Tehtnica

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo!

Škorpijon

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Strelec

Povečana občutljivost utegne povzročiti kar nekaj težav, predvsem na čustvenem oziroma partnerskem področju. Pazite, kako se boste odzivali na partnerjeve opazke, da ne boste povzročili neplodnih prepirov. Če boste prvo polovico dneva preživeli v krogu domačih, le dajte vse od sebe.

Kozorog

Zvečer se odpravite na kakšno kulturno prireditev in tako sprostite duha ter pomirite telo. Vsi tisti, ki vas to ne zanima, pa nikar ne oklevajte in se posvetite drugemu opravku ali pa športu, ki bo poskrbel, da boste zvečer trdno zaspali. S službo in težavami na poslovnem področju pa se danes nikar ne obremenjujte preveč.

Vodnar

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje s partnerjem, ne pa za še večjo oddaljenost.

Ribi

Po vsej verjetnosti boste danes nekoliko zbegani in zmedeni. Do partnerja bodite bolj potrpežljivi in če boste le lahko, mu zaupajte svoja čustva in občutke, saj vas bo le na ta način lahko razumel. S pomembnimi odločitvami pa počakajte do jutri, ko se vam bo zbistril um.