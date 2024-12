Oven

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in potrebovali boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali poslušanjem klasične glasbe.

Bik

S partnerjem se danes ne bosta strinjala, imela bosta različne poglede na zadeve. Vsak ima svoje predstave o nekaterih temeljnih življenjskih vrednotah. Morala se bosta še posebej potruditi, da bosta lahko normalno komunicirala. Na koncu boste videli, da vajine vrednote niso tako daleč narazen, kot se bo zdelo na začetku.

Dvojčka

Doma ni vse tako lahkotno in harmonično. V ozračju obstaja napetost, ki se odraža v smešnih družinskih prepirih. Ločite aktivnosti med brati in sestrami in spodbudite vašega partnerja, da se bo odpravil na kosilo s prijatelji. Danes vsem pustite svobodo, ki jo potrebujejo. Jutri boste spet vsi srečni, ko boste kosili skupaj.

Rak

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. Pazite na zdravje, saj se boste lahko zvečer počutili slabše in boste zelo utrujeni.

Lev

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Devica

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni. Premislite, da ne boste česa obžalovali.

Tehtnica

Danes boste v stiku z vašo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato ne zapustite prostora, dokler tudi druga oseba ne bo povedala, kaj ji leži na duši.

Škorpijon

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.

Strelec

Obkrožite se s prijatelji, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Kozorog

Branili boste vaša politična in socialna prepričanja, zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Vodnar

Današnje popoldne bo kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družinskimi člani. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše zdravje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da pretirano zapravljate, bodite pozorni.

Ribi

Še vedno lahko pričakujete nihanja v razpoloženju. Obstaja nevarnost pojava glavobola, zato previdno, saj se ne boste počutili najbolje. Priporočamo več fizične aktivnosti, saj boste tako pregnali glavobol in sprostili svoje telo. Še vedno boste čustveno razposajeni. Želeli si boste druženja in ljubezni, tako samski kot vezani. Delovni dan se vam bo vlekel, zato se skušajte osredotočiti na delo.