Oven

Doma ni vse tako lahkotno in harmonično. V ozračju obstaja napetost, ki se odraža v smešnih družinskih prepirih. Ločite aktivnosti med brati in sestrami in spodbudite vašega partnerja, da se bo odpravil na kosilo s prijatelji. Danes vsem pustite svobodo, ki jo potrebujejo. Jutri boste spet vsi srečni, ko boste kosili skupaj.

Bik

Čas je vaš gospodar, vendar pa je tudi skrajni čas, da se posvetite obveznostim izven dela. Če že dolgo niste obiskali staršev ali drugih sorodnikov, bo danes več kot primeren dan, da to storite. Vašega obiska bodo več kot veseli. Pomanjkanje gibanja vam utegne prav kmalu povzročiti prve težave.

Dvojčka

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Rak

V življenju ste zdolgočaseni in zafrustrirani. Zakopani ste v obveznosti in ne ostaja vam nič časa za stvari, ki jih radi počnete. Imate druge interese, ki vas zanimajo, a ste brez prostega časa. Zaradi tega ste velikokrat slabe volje. Premislite o prioritetah. Če boste kreativni pri razporeditvi časa, boste lahko našli nekaj prostega časa.

Lev

Manj boste optimistični in energični kot običajno. Vaš um bo počasnejši, pravzaprav bo celotno telo. Nekaj se vas bo lotevalo ali pa ste že popolnoma in temeljito utrujeni. Dan bo ravno pravšnji za to, da si vzamete malo časa zase in se spočijete. Teme iz preteklosti se bodo vrnile. Najbolje bi bilo, da bi se soočili z njimi enkrat in za vedno.

Devica

Denarne težave vam bodo vzele pogum. Najverjetneje povišica, ki ste jo pričakovali, ni prišla ali pa se vaš profesionalni projekt ni izšel, kot ste pričakovali. Sedaj je čas, da na prvo mesto postavite vašo iznajdljivost in ugotovite, kako boste zaslužili denar, ki ga potrebujete. Zaupajte temu, da imate potrebno znanje. Čaka vas dobra priložnost.

Tehtnica

V vaš dom bodo prišla čudesa tehnologije. Kupili boste nekaj nove opreme, morda računalnik ali telefon. Morda boste obiskali kakšen zabaviščni center. Karkoli že bo, pričakujte veliko aktivnosti, saj bodo prijatelji prišli na ogled vaših novih igrač. Družinski člani pa se jih bodo učili uporabljati. Bilo bo razburljivo za vse.

Škorpijon

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne bo odobraval vašega načina reševanje stvari.

Strelec

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino, komunikacijo z mentorji ali zagovor diplomskega dela.

Kozorog

Zdelo se vam bo, da ste rojeni pod srečno zvezdo. Že v naslednjih dneh lahko pričakujete prilive, ki bodo odgnali finančne skrbi. Naj vas obilni nakupi ne premamijo. Čas je, da prihranite denar za pomembnejše zadeve. Danes boste prisluhnili osebi, ki vas bo navdušila z idejo o potovanju. Kmalu se boste podali novim dogodivščinam naproti. Previdno pri zdravju!

Vodnar

Tudi danes boste malce živčni. Zdelo se vam bo, da ne morete slediti vsemu, kar se dogaja okoli vas. Še vedno boste delali pod pritiskom, saj nekdo čaka na vaš končni rezultat. Ne pozabite, da kdor čaka, zagotovo dočaka. Vzemite si čas. Videli boste, da bo končni rezultat izvrsten. Zvečer posvetite malo pozornosti tudi najbližjim. Potrebujejo vas, zato ne pozabite na njih!

Ribi

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.