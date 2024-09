Oven

Današnji dan bo prav poseben, saj bo primeren za nova poznanstva in sklepanje novih prijateljstev. Bodite strpni in ne prehitevajte dogajanja. Čutili boste, kako s svojo energijo vplivate na ljudi okoli sebe. Previdno pri zdravju! Na delovnem mestu ne izgubljajte energije z nepomembnimi stvarmi. Pretehtajte, kaj je zares pomembno in kaj ni.

Bik

Ne želite biti nikjer drugje kot doma, najverjetneje zaradi službene situacije, saj že nekaj časa ni rožnata. Ves čas razmišljate le o tem, da bi zagrnili zavese in se usedli na sedežno garnituro. Premagajte črne misli. Na ta način se zagotovo ne boste mogli znebiti negativnih čustev.

Dvojčka

Potrpljenje ni bila nikoli vaša vrlina, še posebej ne, kadar hrepenite po neki stvari. Torej, če je zunaj nekaj, kar si želite že dolgo časa, ne boste imeli dovolj potrpljenja, da bi lahko počakali, dokler ne bo cena nižja. Za vas bo polna cena čisto v redu – dokler boste lahko to stvar še danes prinesli domov in se z njo igrali.

Rak

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Uporabite vaš nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Lev

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko ubrali pri ljudeh, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega enostavno ne zaslužijo. Danes se boste odpravili na izlet. Potrebovali boste stik z naravo, saj vas je delo precej izmučilo. Privoščite si počitek!

Devica

Že dopoldan boste občutili krizo. Še vedno se niste naučili, kako načrtovati odlive z bančnega računa. Skrajni čas je, da se naučite, saj se vam drugače ne piše dobro. Naslednjič načrtujte porabo sredstev vnaprej. Dan bo zelo naporen, saj ne čutite več strasti in zagnanosti, kot ste ju nekoč. Odkrijte recept za zadovoljstvo!

Tehtnica

Planeti tudi danes ne bodo naklonjeni prijateljskim in družinskim odnosom. Prepiri so vidni tako v partnerstvu kot pri delu. Osredotočite se na obveznosti. Razum bo na vaši strani, zato se boste kljub zapletom uspešno lotevali novih izzivov. Ne pozabite na načrtovanje porabe vaših sredstev. Sprejmite trenutne finančne omejitve, saj se vam drugače ne piše dobro!

Škorpijon

Napolnite telo z energijo, prav tako pa poskrbite tudi za veselje in dobro počutje. Danes se odločite za nov začetek. Pripravljeni boste na akcijo, ki pa je ne boste dočakali, če sami ne boste naredili nič za premik naprej. Doma bo mirno, zato se boste morda celo rahlo dolgočasili. Zdravje: odlično!

Strelec

Nov dan boste zajeli z veliko žlico. Čutili boste, da ste znova na konju. Vašo energijo bodo opazili tudi ostali. Kljub temu, da imate pomisleke o ustreznosti dela, se bo zdelo, kot da uživate v tem, kar počnete. Pazite na zdravje, saj se bodo lahko v večernih urah pojavile težave v sklepih in hrbtenici. Spremljajte spremembe v počutju!

Kozorog

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom. Finance: pazljivost ne bo odveč!

Vodnar

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona! Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja, saj vas ta potrebujete! Zdravje: odlično!

Ribi

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.