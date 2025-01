Oven

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Bik

Vaš svet domišljije in fantazij bo izjemno aktiven in prišli boste do nekaterih izjemnih zamisli. Imeli boste kar nekaj priložnosti, zato nikar ne bodite ignorantski in poslušajte svojo intuicijo. Ne zanemarite nekoga, ki vam je zelo blizu, tudi na poslovnem področju, ker vas bo samo dobro sodelovanje, polno spoštovanja, lahko pripeljalo do uresničevanja zastavljenih ciljev.

Dvojčka

Trenutno ne vidite pravega izhoda iz težave, ki ste jo zakuhali. Stvari boste poskušali nekoliko prehitro in nepremišljeno rešiti. To ne bo zadostovalo, zato hitra rešitev ne bo tista prava. Pametni bodo še malo počakali. Čeprav sami ne boste toliko čutili posledice nepremišljenega dejanja, bodite pozorni na druge, ki bodo zaradi vašega neprimernega ravnanja veliko bolj trpeli.

Rak

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.

Lev

Notranje neravnovesje se bo močno odražalo na vseh današnjih aktivnostih. Ne dovolite si, da bi se preveč zapletli v osebne konflikte. Raje počakajte. Vse kaže na to, da bo to stanje prav hitro minilo in spoznali boste, kaj vam v življenju dejansko nekaj pomeni in kam je potrebno usmeriti svoj čas in energijo.

Devica

Danes boste razmišljali predvsem o tem, kaj vse želite spremeniti. Čas je, da ukrepate. Odlašanje vas ne bo pripeljalo prav daleč. Danes bodite pozorni na finance. Sedaj ni čas, ko bi si lahko privoščili prekomerno trošenje denarja. Bodite razumski. Danes bo vaš srečen dan, zato vas lahko čaka mnogo prijetnih trenutkov. Prepustite se lepotam življenja.

Tehtnica

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu. Počutje: čutili boste pomanjkanje delovnega elana.

Škorpijon

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Strelec

Imeli boste kar nekaj priložnosti za vzpostavitev novih prijateljskih stikov in druženja na splošno. Čustvena razmerja bodo harmonična in stabilna. Vzemite si čas in povejte neki osebi, kako močno jo spoštujete. Pričakujte, da se vam bo vsak trud povrnil. Mogoče boste tudi sami deležni pohval na svoj račun. Uživajte v prijetnih trenutkih v dvoje!

Kozorog

Čakate na razplet zadeve, ki se vleče že zelo dolgo časa. Glede na vložen trud ste mnenja, da bi se danes moral odraziti rezultat vsega skupaj. Glede tega ste že kar obupani in vas rezultat niti ne zanima več, ampak vam je pomembno le to, da se bo zadeva končno razrešila. Čez dan boste napeti in slabe volje, zato boste tudi razdražljivi.

Vodnar

Nikar ne bodite razočarani nad odločitvami drugih. Kljub temu, da vplivajo tudi na vas, ne pozabite, da se vse stvari zgodijo z razlogom. Konec koncev boste z rezultatom zelo zadovoljni, prijateljem pa hvaležni. Počutje bo danes slabo, saj se bo pojavil glavobol, imeli pa boste tudi težave s prebavo. Poskrbite, da boste zaužili dovolj tekočine.

Ribi

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.