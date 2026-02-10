Oven

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali veliko, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Bik

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Dvojčka

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Rak

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nekaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Lev

Vidite, kaj je narobe in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da ideje spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Devica

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je.

Tehtnica

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet. Ekonomska problematika vas še vedno ovira, toda kmalu lahko pričakujte izboljšanje.

Škorpijon

Samski boste danes trpeli zaradi izgubljenih iluzij v ljubezni, trpela pa bo tudi vaša samopodoba. Ko boste najmanj pričakovali, vas bo lepo presenetil nekdo, ki vam veliko pomeni. Vezani boste že zjutraj pozitivno razpoloženi, s čimer boste dobro vplivali tudi na partnerja. Obeta se vama romantičen večer.

Strelec

Tisti, ki ste v razmerju, današnji dan izkoristite za popolno razčlembo vašega ljubezenskega odnosa. Oba s partnerjem veliko sanjarita, a le malo naredita za izboljšanje odnosa. Stopita na realna tla in odprita oči. Samski se boste naveličali laskanja neki osebi, ki vas sploh ne opazi, zato se boste sprostili v naročju drugega.

Kozorog

Treba bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Vodnar

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Ribi

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.