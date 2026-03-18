Oven

Na poslovnih sestankih boste z lahkoto navezovali stike s potencialnimi partnerji. Pri tem vam bodo pomagale vaše retorične sposobnosti. Veliko se boste naučili o sebi in drugih. Denarja vam zagotovo ne bo primanjkovalo, tako da se lahko odločite tudi za kakšen večji nakup. Popoldan se sprostite v mirnem okolju.

Bik

Skrbi boste potisnili v ozadje in si privoščili predah. Na delovnem mestu bo prevladovalo zatišje, stvari se bodo odvijale mirno in sproščeno. Delo boste zaključili v pozitivnem duhu. Danes se vam bo ponudilo nekaj priložnosti za dodaten zaslužek. Priložnostno delo bo oplemenitilo vaš bančni račun.

Dvojčka

Začasno boste čustveno zaprti, malce boste uporniški. To ne bo najboljši čas za vas. Ne vsiljujte vaših želja drugim, saj bi to povzročilo samo trenja in prepire. Vzemite si nekaj časa zase, oddaljite se od romantičnih interakcij in preprosto uživajte v samoti. Tako se boste zagotovo sprostili.

Rak

Stvar bo čudežno preprosta, saj boste dobili pomoč. Družite se z bližnjimi prijatelji ali se odpravite na zabaven dnevni potep z vašim partnerjem, zaradi česar boste obdržali nasmeh na vašem obrazu. Dan se bo lahko proti koncu obrnil na bolje, ampak le če boste ostali dobre volje.

Lev

Nikakor se ne boste mogli odločiti, kaj je tisto, kar si želite dolgoročno in kaj je v vašem življenju le muha enodnevnica. Poslušajte nasvete prijateljev, veliko lažje vam bo. Z denarjem delajte zelo preudarno in ne zapravljajte po nepotrebnem. Nereden spanec utegne povzročiti težave. Naj zdravje ne trpi na račun dela.

Devica

Vse stvari, ki se bodo odvijale danes, se vam bodo zdele veliko bolj lahkotne kot običajno. Dobili boste pozitiven kompliment, ki bo dvignil vaš ego. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Zvečer si privoščite sprostitev v družbi najbližjih, ki vam bodo pomagali napolniti baterije.

Tehtnica

Nekaj, kar bi naredili le zaradi trenutne slabe volje, se ne bi obneslo kot dobro, zato stvari raje pustite pri miru in vse skupaj prespite. Nekdo od prijateljev bo potreboval vašo pomoč, zato mu jo le namenite, saj boste morda kdaj tudi vi potrebovali njegovo pomoč. To bo čas, ko boste resnično znali uživati in ceniti ljubezen.

Škorpijon

Danes vas bo nekaj močno prizadelo. Najverjetneje boste nekoga od bližnjih, ki ste mu neizmerno zaupali, ujeli na laži. To bo v vas sprožilo cel kup negativnih občutkov, vendar se čim prej oddaljite od vsega skupaj, saj ta oseba ni vredna, da bi zaradi nje zašli v težave. Posvetite se lepšim opravkom.

Strelec

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Ste v obdobju, ko je čas pravi za zaključke. Znebite se stvari, ki jih v življenju ne potrebujete več ali vas samo ovirajo.

Kozorog

Prvi del dneva bo prinesel nesporazume, ki jih boste poskušali rešiti s pogovorom, morda tudi s prepirom. Za partnerja boste menili, da je neobjektiven in da se ne trudi razumeti vašega mnenja in stališč. Tudi samski ne boste občutili pravega razumevanja, še najmanj s strani svoje simpatije.

Vodnar

Danes se boste kopali v pozornosti svojih nadrejenih. Priporočili vam bodo stike z določenimi ljudmi, ki vas bodo popeljali v nov svet poslovanja. Kljub temu, da boste zelo učinkoviti, pa današnji dan ne bo najbolj ugoden za posle z velikimi vsotami denarja, zato se jim izogibajte. Brez dvoma bo veliko priložnosti za ljubezen.

Ribi

Pri delu bo vse potekalo v skladu z vašimi pričakovanji, saj ste zadeve še pravočasno organizirali. Malo umirite ritem dela. Ne utrujajte si glave z razmišljanjem o tem, kako bi se lahko rešili iz zapletene finančne situacije. Ne prelagajte svoje slabe volje na ljudi, ki so vam blizu. Če ste vezani, se izogibajte konfliktom.