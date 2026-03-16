Oven

Čeprav so vaši kolegi navajeni vaše spontanosti in odkritosti, vam danes nekdo od njih utegne zameriti zaradi neutemeljenih izjav. Navedite tehtne argumente, če jih boste seveda imeli. Kar se tiče finančnega stanja, boste lahko danes vriskali od sreče. Samski boste danes prejeli odgovor od nekoga.

Bik

Ker se boste nepremišljeno podajali v nove izzive, vas bo možno srečati kjerkoli. Imeli boste občutek, da denarja ne morete zadržati v vaši denarnici in da vam nenehno polzi iz rok. Zaradi tega boste precej slabe volje. Mučila vas bo tudi misel na to, da vsi nekako napredujejo, vi pa ostajate na isti točki.

Dvojčka

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje.

Rak

Okupirani boste z vseh strani, telefon vam bo nenehno zvonil, prijatelji vas bodo pozivali na kavice in druženje. Priljubljenost vam bo narasla, kar vas ne bo motilo. Še več, pozornost vam bo zelo godila, počutili se boste zaželeno. Ne bo vam jasno, s čim ste si zaslužili takšno ravnanje, a nikar se ne obremenjujte s tem.

Lev

Druženje vam bo izjemno koristilo, napolnili si boste baterije in sproščeni opravljali svoje obveznosti in naloge. Obkroženi boste s pozitivnimi in prijaznimi ljudmi, ki vam bodo v veliko podporo in pomoč ter vas bodo obenem spravljali v dobro voljo in veselo razpoloženje. V tem boste našli vir navdiha.

Devica

Pri delu vas bo tehtanje različnih pogledov naredilo izrazito neodločne. Preveč boste taktično razmišljali, zelo malo pa storili za nov projekt. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Začnite se bolj aktivno udejstvovati pri športnih dejavnostih. Lotite se hobija, ki vas je nekoč že veselil.

Tehtnica

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Podvizajte se, da vas ne bo kdo prehitel.

Škorpijon

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Nazadnje boste vse uspešno prebrodili.

Strelec

Seks in denar bosta veliko veljala, mogoče malo preveč. Želite nekaj ali nekoga, kar vam veliko pomeni, vendar bodite previdni, ker bi lahko to vodilo do obsedenosti. Poskusite razlikovati med željami, potrebami in obsedenostjo. Če ne boste znali ločiti teh zadev, boste naleteli na velike težave.

Kozorog

Skrb za družino boste postavili na prvo mesto, ne prevzemite pa vse odgovornosti na svoja ramena. Zaradi denarja pa se nikar preveč ne obremenjujte, saj se bo vaše finančno stanje kmalu bistveno izboljšalo. Tudi počutje bo boljše kot v prejšnjih dneh, a vseeno poskrbite za vnos vitaminov v svoje telo.

Vodnar

Samski boste danes sklenili ubrati drugačno pot. Dan bo naporen, a se nikar ne vdajte prezgodaj. Na koncu se boste na hitro odločili in še hitreje boste prešli k dejanjem, s tem pa boste pozitivno presenetili tudi okolico. Vezani pa boste danes romantični, partnerju pa boste namenili več pozornosti kot običajno.

Ribi

Danes boste lahko doživeli kratkotrajno krizo, ki pa vam bo prinesla nov zagon in vrsto novih in koristnih idej. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Morda bi bil že čas, da začnete bolj skrbeti zase. Danes naj bodo vaše misli predvsem pri zdravju.