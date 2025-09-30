Oven

Prijetno boste presenečeni nad novostmi, ki vam jih je sporočila nadrejena oseba. Prav je, da priznate, da vam je naklonjena. Vsekakor vas na tem delovnem mestu čaka lepa prihodnost. Sedaj je čas, da se izkažete. Pokažite, kako pridni in predani ste lahko pri delu. Finance: z denarjem ravnajte razumsko.

Bik

Danes boste zelo zaposleni, a vas bo vseskozi vodila motivacija. Dobro veste, da boste za dodatno delo bogato nagrajeni, zato boste dali vse od sebe. Ne sprijaznite pa se prehitro z neko ponudbo, ki vam jo bodo dali, saj ozadja še ne poznate. Pogovorite se z neko osebo, ki ji zaupate.

Dvojčka

Danes boste žalostno spoznali, da služba od vas zahteva več, kot pa ste zmožni dati. Domači razumejo, zakaj morate več pozornosti namenjati delu, zato ne imejte slabe vesti, se jim pa zvečer kljub utrujenosti skušajte posvetiti. Od neke osebe veliko pričakujete in ne bo vas razočarala, samo ne prehitevajte dogodkov.

Rak

Pred vami je pomemben dan, ki vam bo lahko prinesel veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja. Vse skupaj pa vam bo prineslo dolgoročno korist. Ves dan boste borbeni in tekmovalni, kar bo še dodatno vplivalo na končni cilj. A vseeno si nekje postavite meje.

Lev

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca in počakajte na denar.

Devica

Delo bo danes za vas najbolj pomembna stvar na svetu. Z vsemi silami se boste borili za svojo pozicijo, želeli boste biti korak pred vsemi, kar vam bo tudi uspevalo. Kmalu se bo začelo izboljševati tudi stanje vašega bančnega računa, predvsem s pomočjo poslov, ki vam bodo prinesli hiter in lahek zaslužek. A boste morali tudi tvegati.

Tehtnica

Dan bo nadvse ugoden tako na poslovnem kot tudi na zasebnem področju. Samski se boste odlično razumeli z vsemi. Pokazali boste tudi veliko vztrajnosti in potrpežljivosti, ko bo to potrebno. Vezani pa lahko proti večeru pričakujete čustven preobrat, ki bo lahko zelo spremenil vaše življenje.

Škorpijon

V poslu, v katerem ste imeli občutek, da nazadujete, boste povlekli ročno zavoro, a kaj kmalu boste zakorakali v nove poslovne projekte. Ne bodite nepotrpežljivi, stvari se bodo iz dneva v dan izboljševale in lahko pričakujete, da se vam bo pripetilo marsikaj prijetnega in koristnega. Ostanite trdno na tleh.

Strelec

Vezanim se danes obeta nekaj pogovorov z ljubljeno osebo, ki se bodo lahko spreobrnili tudi v večje prepire. Šele proti večeru bosta s pomočjo neke tretje osebe našla skupni jezik. Samskim pa se po dolgem času obeta srečanje s starim prijateljem. Bodite previdni pri sprejemanju odločitev, ne ravnajte nepremišljeno.

Kozorog

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Vodnar

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Ribi

Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja. Samski se boste nocoj znašli v navalu strasti.