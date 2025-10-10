Oven

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Bik

Bolj vas bo vodil instinkt kot pa razlog. Ste v prijemu skoraj fanatične in kompulzivne potrebe, da bi sprožili temeljite spremembe v svojem življenju. Še zlasti močna je potreba po tem, da bi se znebili omejitev in ovir v intimnem razmerju. Bodite previdni, da ne boste uničili razmerja, ki si ga zelo želite.

Dvojčka

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Rak

Visok val čustev bo usmerjen v energijo, kar bo videti kot nevihta eno minuto in kot modro nebo naslednjo. Pazite, da vas ne bo zaneslo med temi nevihtnimi trenutki. Pazljivo spremljajte, kaj čutijo drugi, preden boste kaj komentirali. Če boste napačno ocenili situacijo, boste morali poiskati način, da boste to popravili.

Lev

Danes se boste pri delu osredotočili na administrativne zadeve, ki vam predstavljajo ovire. Želeli si boste premika naprej, toda čutili boste, da vas nekaj ovira. Pripravite se, saj boste izgubili veliko časa s papirji. Vsekakor se umirite, saj ne morate zahtevati, da gre vedno vse po planu. Zaupajte vase in videli boste, kako lahko je v resnici.

Devica

V ospredje bodo stopile nove priložnosti za sklepanje prijateljstev. Na delovnem mestu boste ugotovili, da pravzaprav nimate dovolj iskrenih prijateljev, zato boste na situacijo pogledali iz povsem drugega zornega kota. Vsekakor se boste zbližali z določeno osebo, ki vam bo všeč že na prvi pogled. Veselite se novih priložnosti za prijateljstvo.

Tehtnica

Poskrbite za kroženje denarja. Prav je, da premislite o tem, ali zares znate upravljati s financami ali ne. Zatecite se k strokovnjaku, saj vam ta lahko poda mnogo koristnih nasvetov. Prihaja obdobje, v katerem se bodo vaši stroški povečali, zato bolj pazite na finance. Pozornost pa namenite tudi počutju. Znebite se nemira in živčnosti.

Škorpijon

Postali boste bolj optimistični. Progresivne spremembe v vašem življenju in razmerjih bodo ustvarile prijeten in razburljiv čas. Spremembe najverjetneje ne bodo izredne, a dokončno boste zaživeli v vašem razmerju. To bo zadosten dokaz drugim, da v tem izredno uživate in bili bodo veseli za vas.

Strelec

Vaše počutje bo odlično. Razmerja in prijateljstva bodo zaznamovala vaše razpoloženje. Postali boste bolj odprti, topli in tudi odzivni na ljubeč in strasten način. Prišla bo priložnost za novo romanco ali prijateljstvo in za vas se bo zelo dobro obneslo. Vse skupaj vam bo zelo dobro delo, zato boste veliko boljše volje.

Kozorog

Umaknili se boste iz čustvenih socialnih stikov z omejenimi možnostmi. Kadar ste v družbi, se samski namreč še vedno počutite osamljene. Vezani, žalost in razočaranje v vašem življenju sta zelo moteča. Raje poglejte objektivno na to, kakšno je vaše razmerje. Čeprav to za vas ni najbolj prijeten čas, bo to obdobje za vas lahko zelo koristno.

Vodnar

Delovni dan bo zelo naporen, saj ne boste čutili strasti in zagnanosti. Čutili boste, da vas nekdo ovira in da vam želi škodovati. Danes bo dan, ko se nikakor ne boste mogli vklopiti v delovni tim. Poskušali boste po svojih najboljših močeh, toda zdelo se vam bo, da je vaše mišljenje preveč individualistično. Domov se boste vrnili popolnoma izžeti.

Ribi

Danes boste precej slabe volje in mogoče sploh ne boste vedeli, zakaj. Doživeli pa boste nek pretres, zaradi katerega boste še posebej prizadeti. O tem boste veliko premišljevali, še najboljši odgovor pa boste našli, če se boste odpravili na sprehod v naravo. Odpotujte v svoj notranji svet.