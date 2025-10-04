Oven

Včasih vesolja ne razumemo. Spočijte se in ne iščite več tiste prave osebe. Le tako se boste pričeli zelo zabavati. In ironično bo ravno to, da boste najverjetneje tako našli dobro osebo zase. Če ste v zvezi, dajte zabavo malo na stran in se posvetite malo čustvom vaše ljubljene osebe.

Bik

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.

Dvojčka

Notranje neravnovesje se bo močno odražalo na vseh današnjih aktivnostih. Ne dovolite si, da bi se preveč zapletli v osebne konflikte. Raje počakajte. Vse kaže na to, da bo to stanje prav hitro minilo in spoznali boste, kaj vam v življenju dejansko nekaj pomeni in kam je potrebno usmeriti svoj čas in energijo.

Rak

Neka oseba vam je všeč in izkazalo se bo, da ta oseba čuti enako do vas. Vsekakor vam bo to ogrelo srce, a ostanite previdni – vsaj dokler ne boste vedeli, ali bo vse skupaj ostalo na prijateljski ravni ali ne. Bodite odprti in pošteni. V igro se podajte samozavestno in bodite iskreni. Videli boste, kako se bo vse obrnilo.

Lev

V ljubezni boste vezani ponovno vzpostavili stik s partnerjem. Če bo potrebno, se mu opravičite za ravnanje v preteklem dnevu, saj veste, da ste več pozornosti namenili prijateljstvu kot druženju s partnerjem. Potrudite se, saj vam bo le tako oprostil. Samske čaka razburljiv dan, saj bo oseba iz preteklosti obnovila stik z vami.

Devica

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Tehtnica

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Škorpijon

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nekaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Strelec

Tih razmislek vam bo danes pomagal. Posvetite več pozornost vašemu notranjemu svetu in temelju, ki podpira vse vaše zunanje aktivnosti. Čas bo pravi, da porabite nekaj več časa zase, malce pozabite na vse druge. Ugotovite, kaj vse vas osrečuje in tako boste v vaših razmerjih bolj zadovoljni.

Kozorog

Vaše navdušenje in notranji zagon za življenje bosta zelo visoko. To bo pozitiven čas, ko boste vaša čustva izražali odprto. Skozi ves dan boste živi in zainteresirani za svet, razmerja bodo razburljiva in harmonična. Dobra volja in nasmešek vas bosta lahko popeljala do nepozabnih trenutkov z osebo, ki vam je všeč.

Vodnar

Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični. Do romance bo lahko prišlo, le če boste pokazali malo želje in boste sprejeli izziv. Cenite in okušajte svoje življenje. Sledite svojim željam in lahko boste spoznali osebo, ki vam bo svet popolnoma obrnila na glavo.

Ribi

Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku. Delovali boste na osnovi čustev in kreativnih impulzov, celo hitreje kot običajno. Če niste srečni z določenimi stvarmi v vašem osebnem življenju, bodo te teme prišle na dan. Lahko bo prišlo do nestrinjanja in napetosti v razmerju.