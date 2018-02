Zvezdnik v novem spotu zaplesal z ženo, oboževalci so navdušeni

Foto: YouTube

Justin Timberlake je v sredo praznoval 37. rojstni dan, dva dni pozneje pa je luč sveta ugledal njegov peti studijski album Man of the Woods, torej Gozdni mož. Naslov je posvečen sinu Silasu, ki se jima je z ženo Jessico Biel rodil aprila 2015, pomen njegovega bibličnega imena pa je "iz gozda".

Naslovno pesem albuma z istim imenom je pevec posvetil ženi. "To je bila prva pesem, ki sem jo napisal za ta album in govori prav o njej," je povedal v intervjuju za radio Beats 1. Logično nadaljevanje je bilo seveda, da Jessica nastopi tudi v videospotu, v katerem z Justinom med drugimi pari plešeta v skednju.

"Imela je velik vpliv na ta album, in ker je ta pesem tako posebna, se mi je zdelo super, da lahko deliva ta trenutek. Želel sem si, da bi bil spot videti iskreno," je še dejal zvezdnik.

Prvi odzivi oboževalcev na spot, ki ga je Timberlake objavil v noči na petek, so izjemno pozitivni, vsi so navdušeni, da sta se pevec in igralka, ki sta se poročila oktobra 2012, v spotu pojavila skupaj. "To je resnična ljubezen," je zapisal eden od komentatorjev na YouTube, neka druga uporabnica pa je dodala: "Končno spot, v katerem moški in ženska plešeta, ne da bi se drgnila drug ob drugega."