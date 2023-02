Znan je zmagovalec festivala Sanremo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na festivalu popevke v Sanremu je zmagal Marco Mengoni. "Zmago sem želel posvetiti vsem ženskam, ki so sodelovale na festivalu," je izjavil takoj po tem, ko so razglasili zmagovalca. Festival je osvojil s pesmijo Due vite, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zmagovalec Sanrema običajno zastopa Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije. Mengoni je Italijo na Evroviziji že zastopal leta 2013 s pesmijo L'Essenziale. Če se bo temu odpovedal, bo predstavnika države za letošnje tekmovanje v Liverpoolu izbrala radiotelevizija RAI.

Zmagovalna pesem letošnjega festivala Sanremo:

Festival je letos postregel s petimi glasbenimi večeri, v sobotnem finalu pa je vseh 28 udeležencev še tretjič izvedlo svoje pesmi. V finalnem izboru se jih je nato ponovno predstavilo pet, izmed katerih so izbrali zmagovalca s pomočjo glasovanja občinstva in žirije.

Sanremo velja za najbolj gledano glasbeno prireditev v Italiji, v preteklosti pa je bil odskočna deska nekaterim znanim italijanskim pop zvezdnikom, kot so Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Andrea Bocelli.

Za še večjo gledanost na državni televiziji organizatorji poskrbijo tudi z odmevnimi gosti iz tujine. Letos so med drugim povabili skupini Depeche Mode in Black Eyed Peas ter eno najnovejših italijanskih zvezd Maneskin. Festival je vodil italijanski televizijski in radijski voditelj Amadeus, ki je tudi njegov umetniški vodja.