Zgodovinski dosežek Taylor Swift na grammyjih

V Los Angelesu so podelili glasbene nagrade grammy, ki so bile letos v znamenju glasbenic.

Na letošnjih grammyjih so glasbenice skupno dobile več nominacij kot njihovi moški kolegi, največ nagrad pa je na koncu večera v rokah držala kantavtorica Phoebe Bridgers. Osvojila je štiri, tri s svojo skupino boygenius, eno, za najboljši duet, pa s pevko SZA. Ta je osvojila tri grammyje, enako Victoria Monet in album filmske glasbe iz filma Barbie, po dva grammyja pa so odnesle Billie Eilish, Miley Cyrus in Taylor Swift.

Taylor Swift, ki je trenutno nesporno najbolj vroča izvajalka na svetu, je na podelitvi v nedeljo zvečer podrla nov rekord - z grammyjem za album Midnights je postala prva izvajalka, ki je grammy za album leta osvojila že štirikrat. Pred tem je osvojila tudi grammyja za najboljši pop album in v zahvalnem govoru razkrila, da pripravlja nov album, ki bo izšel 19. aprila.

Taylor Swift je postala prva izvajalka s štirimi grammyji za album leta. Foto: Profimedia

Kdo so zmagovalci oziroma zmagovalke osrednjih kategorij? Taylor Swift je, kot omenjeno, z albumom Midnights osvojila grammyja za najboljši album in najboljši pop album, Miley Cyrus za najboljši posnetek in najboljšo samostojno pop izvedbo za pesem Flowers, najboljša nova izvajalka je Victoria Monet, Billie Eilish je s pesmijo What Was I Made For? iz filma Barbie osvojila grammyja za pesem leta, grammyja za najboljši duet sta dobili SZA in Phoebe Bridgers za pesem Ghost in the Machine. Najboljši rock album je This Is Why skupine Paramore, najboljša rock skladba pa Not Strong Enough skupine boygenius.

Med nastopajočimi na podelitvi, ki jo je že četrtič zapored vodil komik Trevor Noah, so bili Billy Joel, U2, Dua Lipa in Olivia Rodrigo, predvsem pa legendarni Tracy Chapman, ki je zapela skladbo Fast Car in Joni Mitchell, ki je pri 80 letih na podelitvi grammyjev nastopila prvič. Ogromno pozornosti pa je požel tudi Jay-Z, ki je prejel nagrado za življenjske dosežke. Ob prevzemu nagrade je v zahvalnem govoru kritiziral glasbeno akademijo, ki ni njegovi ženi, popzvezdnici Beyonce še nikoli podelila grammyja za album leta.

Jay-Z je nagrado za album leta prevzel v družbi hčerke Blue Ivy. Foto: Profimedia

"Ima več grammyjev kot kdorkoli, nikoli pa ni osvojila albuma leta. Tudi po vaših parametrih to ne gre skupaj. Pomislite: največ grammyjev, nobene zmage za album leta. To ne deluje," je izjavil in vsem, ki so bili na podelitvi morda razočarani, sporočil: "Vračajte se, dokler ne dobite odličij, za katera ste prepričani, da si jih zaslužite."

Beyonce je rekord v izkupičku grammyjev postavila lani: