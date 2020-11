Zakaj bi izdelal navadno kitaro, če si lahko vse skupaj malce otežiš, popestriš? Tako je razmišljal Jernej Ježovnik iz Žalca, ko sta se s prijateljem odločila, da bo vsak izdelal svojo kitaro. "Začel sem razmišljati in ugotovil, da si navadno leseno kitaro lahko naredi vsak, moja pa mora biti nekaj drugačnega, nekaj unikatnega. Po tehtnem razmisleku se mi je neki dan, s hladno pločevinko piva v roki, porodila ta ideja."

Zagledal se je v sntntn, kakor se pogovorno reče majhnemu aluminijastemu odpiralu na vrhu pločevinke, s katerim pločevinko odpremo.

Jernej je izdelavo strnil v kratek video:

Prvi izziv? Zbrati 5.000 sntntnov!

Lotil se je načrtovanja in izobraževanja o metodah dela, ki so potrebne za takšen podvig. Predvsem je potreboval veliko sntntnov, pri čemer mu je na pomoč priskočila znana pivovarna, saj je bilo lastnoročno zbiranje v času karantene nemogoče. Sprva je namreč računal na druženje s prijatelji ob (veliko) pločevinkah piva, a je s poostrenimi ukrepi to padlo v vodo.

"Ker sem ugotovil, da bo zaradi omejitev druženja 'normalen' način zbiranja sntntnov predolgo trajal, sem se odločil ubrati bližnjico. Skupaj z družino in prijatelji smo jih nabrali približno 500, potem pa sem iz Pivovarne Union dobil odpadne pokrovčke, torej samo zgornji del pločevinke, na katerem je sntntn."

Tako je izdelava lahko končno stekla.

"Dela je bilo veliko," pravi, a projekt je bil zelo zanimiv in predvsem odličen za krajšanje časa, je dodal.

"Nič ni težko, če to delaš s srcem. Ta projekt mi je veliko pomenil, saj imam glasbo in kitaro res rad. To je bil moj prvi glasbeni izdelek, moja prva narejena kitara, tako da sem se med delom res zabaval. Vesel sem, da je uspelo tako, kot je, jaz sem zadovoljen."

Za izdelavo kitare je potreboval kar 5.000 pokrovčkov pločevink. Foto: Osebni arhiv

Ko so končno zbrali zadostno število sntntnov, kar je bil "dolgotrajen, a hkrati zelo zabaven del projekta", kot je pripomnil v smehu, je prišla na vrsto izdelava kalupa iz pločevine.

"Ko sem to spajkal, sem vlil prvo plast epoksi smole, pustil en dan, da se je delno strdila, in nato dokončal vlivanje, plast za plastjo, da sem se znebil čim več zračnih mehurčkov. Za tem je prišlo na vrsto brušenje, več brušenja in še več brušenja (smeh, op. p.). Ko je bila kitara lepa in gladka, jo je bilo treba le še spolirati, sestaviti skupaj vse elemente in zvezati elektroniko."

Zvok je seveda drugačen, a pravi, da ni slab. Foto: Osebni arhiv

Pol leta kasneje: kitara, za katero upa, da jo bo cenil tudi kakšen glasbenik

Celoten projekt, od začetka zbiranja do končanega produkta, mu je vzel približno pol leta. "Za izdelavo sem si vzel čas, ni se mi mudilo, delali smo počasi in po pameti. Seveda bi lahko ves postopek hitreje opravil, ampak zakaj bi hitel? Med to koronakrizo sem imel, tako kot vsi, veliko časa in tako sem ga lahko lepo preživel."

Pri tem so mu zelo pomagali prijatelji in družina, za kar jim je res hvaležen, pravi. "Pri zbiranju sntntnov se ni nihče pritoževal (smeh, op. p.), pri preostalem delu pa sem tudi vedno dobil pomoč, če sem jo potreboval. Najbolj mi je pomagal kolega Tomaž - pri načrtovanju, dejanski izdelavi in tako, da sem del projekta lahko izvedel v njegovi domači delavnici."

Zvok kitare, večinoma izdelane iz sntntnov, je seveda drugačen kot pri klasični leseni kitari, a Jernej je to predvideval. "Po pravici povedano sem pričakoval slabši zvok, saj da les zvoku kitare barvo in ton, ampak sem pozitivno presenečen. Zvok je dober."

Ob tem je razmišljal, da bi kitaro predstavil kakšnemu glasbeniku, ki bi poskusil nanjo zaigrati in dal svoje mnenje, vendar je to zaradi trenutnih razmer težko izvesti. "Morda po tem, ko se bodo stvari umirile."

Zdaj čaka in upa, da bo nanjo lahko zaigral kakšen glasbenik. Foto: Osebni arhiv

Ves čas nekaj "šravfa"

Če si časa ne bi krajšal z zanimivo uporabo sntntnov, pa bi našel nekaj drugega, pravi, saj ves čas nekaj "šravfa". "Ali pa kaj dobrega spečem, grem na kakšen okoliški hrib ali preprosto igram kitaro in poslušam glasbo."

Že od mladih nog je velik oboževalec skupine AC/DC, njegov največji idol je Angus Young, rad pa posluša tudi druge kitarske legende, razlaga. "B. B. King, Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix in moj trenutni učitelj kitare, slovenski Henrix, Pavle Kavec."

Letos je končal Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, smer tehnik laboratorijske biomedicine, trenutno pa obiskuje maturitetni tečaj, da se bo lahko naprej izobraževal na izbrani fakulteti.

Zaradi trenutnega zaprtja države mu ni preveč hudo, pravi, vendar že komaj čaka na sprostitev ukrepov, saj že res pogreša druženje. Prva stvar, ki jo bo naredil? "Šel bom s prijatelji na pivo (smeh, op. p.)."

