Začenja se sloviti festival Sanremo, upajo na rekordno gledanost

Voditelj in umetniški direktor festivala Amadeus s sovoditeljem, legendarnim italijanskim pevcem Giannijem Morandijem. Foto: Profimedia

Festival je bil v preteklosti odskočna deska za številne zvezde italijanskega popa, kot so Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Vasco Rossi.

Z letos nastopajočimi zvezdami, kot so Maneskin, Depeche Mode, Black Eyed Peas, Pooh in Al Bano, italijanska javna televizija RAI tudi letos upa na rekordno gledanost.

Festival bosta odprla lanska zmagovalca Mahmood in Blanco s pesmijo Brividi, s katero sta zmagala na festivalu. Letos se bo pomerilo 28 nastopajočih, od tega šest zmagovalcev tekmovanja Sanremo Giovani.

Drugih 22 izvajalcev bo nastopilo po izboru umetniškega vodje. Zmagovalca festivala bodo razglasili v sobotnem finalu. Zmagovalec bo, razen če se ne bo temu odpovedal, zastopal Italijo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v Liverpoolu v Združenem kraljestvu.

Festival Sanremo bo letos že četrto leto zapored vodil italijanski televizijski in radijski voditelj Amadeus, ki je tudi umetniški direktor festivala. Pri vodenju petdnevnega spektakla, ki bo tradicionalno potekal v gledališču Ariston, se mu bo vse večere na odru kot sovoditelj pridružil pevec Gianni Morandi. Na odru se bo sicer zvrstilo še več sovoditeljev.

Protesti proti nagovoru Zelenskega

Na zaključnem večeru festivala naj bi imel prek videopovezave nagovor ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zelenskega so sicer povabili na zadnji večer festivala, sam pa naj bi izrazil željo, da bi po videopovezavi posredoval sporočilo miru. Vendar so številni intelektualci, diplomati, umetniki in drugi podpisali peticijo proti "militarizaciji" festivala. Kot piše v peticiji, "glasbe ne smemo mešati z vojno propagando".

"Iz vojne ne moreš narediti šova. Še posebej ne v oddaji, kjer se izvajajo pesmi," je kritiziral igralec in glasbenik Moni Ovadia. "Sredi glasbene oddaje bo Zelenski prosil za orožje, topove in tanke, kar je neprimerno za glasbeni festival," je bil kritičen televizijski voditelj Mario Giordano.

V nasprotju s prvotnimi načrti videonagovora Zelenskega ne bo, bo pa poslal pisno sporočilo, so dan pred festivalom sporočili iz RAI.