Začenja se Sanremo, letos prvič brez gledalcev

Prvič v zgodovini festivala v gledališče Ariston zaradi pandemije covid-19 ne bo dovoljen vstop gledalcem, poroča STA, sprejeli bodo največ 70 novinarjev in 20 fotografov.

Pravila so stroga tako za nastopajoče kot goste, med drugim bodo nenehno razkuževali mikrofone in druge odrske predmete, vsi zaposleni, razen moderatorjev in umetnikov na odru, pa bodo morali nositi obrazne maske.

Festival je postal tudi nacionalni evrovizijski izbor

Festival Sanremo v zadnjih nekaj letih velja tudi za izbor italijanskega predstavnika na Evroviziji. Lani bi to moral biti zmagovalec Diodato s pesmijo Fai rumore, a je evrovizijski izbor odpadel.

Diodato evrovizijske priložnosti letos ne bo dobil, temveč bodo tja povabili zmagovalca letošnjega festivala.

Letos bodo na festivalu tekmovali Aiello, Annalisa, Orietta Berti, Bugo, Fulminacci, Gaia, Noemi in drugi, šest večerov bosta vodila zvezdnik Amadeus in komik Rosario Fiorello, kot gosta sta napovedana pevka Laura Pausini in nogometaš Zlatan Ibrahimović.

