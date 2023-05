Začenja se letošnja Evrovizija: kdo gre v finale?

V nocojšnjem prvem polfinalu se bo za deset vstopnic v finale pomerilo 15 držav oziroma izvajalcev. Nastopili bodo predstavniki Norveške, Malte, Srbije, Latvije, Portugalske, Irske, Hrvaške, Švice, Izraela, Moldavije, Švedske, Azerbajdžana, Češke, Nizozemske in Finske.

Vrstni red nastopajočih v prvem polfinalu:

Norveška: Alessandra - Queen of Kings Malta: The Busker - Dance (Our Own Party) Srbija: Luke Black - Samo mi se spava Latvija: Sudden Lights - Aijā Portugalska: Mimicat - Ai coração Irska: Wild Youth - We Are One Hrvaška: Let 3 - Mama ŠČ! Švica: Remo Forrer - Watergun Izrael: Noa Kirel - Unicorn Moldavija: Pasha Parfeni - Soarele și luna Švedska: Loreen - Tattoo Azerbajdžan: TuralTuranX - Tell Me More Češka: Vesna - My Sister's Crown Nizozemska: Mia Nicolai and Dion Cooper - Burning Daylight Finska: Käärijä - Cha Cha Cha

Slovensko občinstvo v tem polfinalu ne bo moglo telefonsko glasovati, svoj glas bo lahko oddalo v četrtek, ko bodo v drugem predizboru nastopali slovenski predstavniki Joker Out (zanje, kot je običajno, iz domače države ne bo mogoče glasovati).

Ob Slovencih bodo v drugem polfinalu nastopili še predstavniki Danske, Armenije, Romunije, Estonije, Belgije, Cipra, Islandije, Grčije, Poljske, Gruzije, San Marina, Avstrije, Albanije, Litve in Avstralije.

Joker Out bodo v drugem polfinalu nastopili deseti. Foto: Graham Finney/Cover Images

Ob 20 uvrščenih izvajalcih iz predizborov so se v sobotni finale neposredno uvrstili še predstavniki velikih pet: Francije, Italije, Španije, Nemčije in gostiteljice Velike Britanije, ob njih pa še predstavnika lanske zmagovalke Ukrajine.

Kaj pravijo stavnice?

Evrovizijske stavnice že od začetka spremljanja letošnjega izbora največje možnosti za zmago pripisujejo švedski predstavnici Loreen in njeni skladbi Tattoo. Na drugem mestu ji sledi Finec Käärijä s skladbo Cha Cha Cha, na tretjem in četrtem mestu pa so s približno enakimi odstotki možnosti za zmago Francozinja in Ukrajinca.

Slovenski predstavniki so na stavnicah na 18. mestu, pred njimi je na 17. mestu Srb Luke Black, na 16. pa hrvaški predstavniki Let 3.

