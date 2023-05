Začenja se Druga godba, v Ljubljano prihaja tudi Mariza

V Zavodu Druga godba so pripravili program 39. mednarodnega festivala Druga godba, ki bo v prestolnico spet pripeljal glasbenike z različnih delov sveta. V Cankarjevem domu ga bo nocoj uvedel špansko-italijanski duo Raül Refree - Maria Mazzotta. Festival bo trajal do 30. maja, na njem bo nastopila tudi pevka portugalskega fada Mariza.

Festival bo v osmih dnevih povezal devet odrov na štirih koncertnih prizoriščih, kjer bo nastopilo 20 izvajalcev, ki prihajajo iz 18 držav.

Kot so zapisali v zavodu Druga godba, program ponuja sodoben preplet tradicionalnih in urbanih godb, zavitih v zastave, ki presegajo državne meje ter so v prvi vrsti zavezane umetnosti kot najbolj prostrani in hkrati intimni izpovedi. Namenjene so radovednemu občinstvu vseh generacij, ki si želi z znanjem, izkušnjami ter ustvarjalno svobodo nastopajočih obogatiti življenje ter ga deliti s sorodnimi dušami.

Letošnji program med drugim napoveduje španski duet Tarta Relen z vokalnimi slogi od flamenka do jazza, predstavnike kolumbijske glasbene scene Meridian Brothers in Faizala Mostrixxa kot predstavnika nove elektronske glasbe z afriške celine, od koder prihaja tudi "puščavski Hendrix" Vieux Farka Toure.

Iz ZDA bo nastopila pevka Sudan Archives, slišati bo mogoče tudi predstavnico arabske elektronske in eksperimentalne glasbe Liliane Chlela, jazzovske tone pa bosta zastopala veterana chicaške jazzovske scene Damon Locks & Ken Vandermark.

Večer slovenske glasbe

Festival v zadnjih letih v enem večeru združi tudi slovensko glasbeno ustvarjalnost. Tokrat so organizatorji povabili pevko Kiki z zasedbo, duo Harmelogic, ki se v svoji glasbi zgleduje po tradicijah Balkana, Mediterana ter saharske in podsaharske Afrike, ter etno-šansonski projekt Zajtrk, v katerem sta se pevki in violinistki Lauri Krajnc ter pevcu in kitaristu Svenu Horvatu pridružila Neža Pavlovič na kontrabasu in Matija Solce na harmoniki.

Pevka portugalskega fada Mariza se bo na Drugo godbo vrnila po tem, ko je že dvakrat razprodala koncerta v Ljubljani, najprej leta 2007 v okviru festivala in nato leta 2016 na koncertu v Cankarjevem domu. Predstavila bo novi album, ki bo izšel spomladi.

V spremljevalnem delu bo Druga godba ponudila pogovore z ustvarjalci, okrogli mizi o novostih na Vzhodu in o tem, kako skrbeti za varovanje sluha na koncertnih prireditvah, ter plesno delavnico s Faizalom Mostrixxom.

Festival Druga godba nastaja v sodelovanju z različnimi koproducenti. Vodja programskega odbora je Bogdan Benigar.