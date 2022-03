Z nočnim nakupovanjem ob elektro swingu Parova Stelarja se 6. aprila odpira nova Supernova Ljubljana Rudnik

Klepet s prijateljico v kavarni, ki se zavleče v kosilo, večerni skok v kino, trening v fitnesu, popoldne z otrokom na trampolinih ali enostavno konkreten shopping? Se še spomnite, ko smo takšne spomine gradili v živo, in ne prek videoklicev ali online tečajev? Vse to bo zdaj ponovno mogoče in na voljo na enem mestu. Nova Supernova Ljubljana Rudnik se 6. aprila odpira v prenovljeni, še večji in še boljši različici. Najboljše pa je, da je vse pripravljeno z eno mislijo – glavna vloga je rezervirana prav za vas, kupca!

Nočno nakupovanje ob swingu

Novo poglavje Supernove Ljubljana Rudnik bomo začeli pisati 6. aprila s slavnostnim odprtjem ob 19.00 in nočnim nakupovanjem, ki bo trajalo do 24.00! Na nočnem nakupovanju vas čakajo popusti ob odprtju in promocije, poskrbljeno pa bo tudi za zabavo, saj se obeta koncert slovenskih glasbenih ustvarjalcev – na odru se bodo zvrstili Klemen Slakonja, Marko Stankovic, VIP Band, Maja Keuc in Lea Sirk.

Še zdaleč pa se presenečenja in kakovosten zabavni program tu ne končajo. Za vrhunec večera bo ob 22.00 s koncertom poskrbel kralj elektro swing glasbe Parov Stelar. Zdaj je čas za odkrivanje novega – nakupovanje, kulinarika in glasba vas vabijo, da se prepustite raziskovanju.

Električno vozilo Opel Mokka-e je glavna nagrada, za katero se že lahko potegujete v veliki otvoritveni nagradni igri , tako da na Info točki Supernove Ljubljana Rudnik izpolnite kupon in ga oddate v boben za žrebanje. Žreb bo 9. aprila 2022, poleg glavne nagrade pa so tukaj še druge – darilna kartica v vrednosti 500 evrov in še pet darilnih kartic v vrednosti sto evrov.

Presežek nakupovalne in kulinarične izkušnje, okronan z zabavo

Nakupovalna središča že dolgo niso zgolj bogata ponudba različnih trgovin, ponujati nam morajo vsaj še kakovostno gostinsko ponudbo in vsaj eno možnost za zabavno preživljanje prostega časa. Nova Supernova Ljubljana Rudnik bo s svojo ponudbo vsekakor močno presegla te zahteve, saj na 50 tisoč kvadratnih metrih navdušuje s kar 109 trgovinami, sedmimi kinodvoranami Cineplexx, 19 restavracijami in bari, dvema zabaviščnima parkoma in fitnesom. Trgovinam, ki jih kupci že dobro poznamo, se bo pridružilo še 50 dodatnih domačih in mednarodnih trgovin. Gurmani se bodo lahko podali v tuje ali domače kulinarične dogodivščine na kar dva tisoč kvadratnih metrov veliki kulinarični oazi ali uživali v ponudbi ulične hrane. Prava atrakcija se obeta tudi za otroke – kar dva nova pokrita zabaviščna parka Zumma Kids in zabavišče WOOP! IZZIVI.

Zeleni koncept ostaja temeljna vrednota Supernove

Skupina Supernova si prizadeva za kar najmanjši vpliv na okolje, kar se odraža že z zasnovo nakupovalnih središč, ki imajo lastne sončne elektrarne, LED-razsvetljavo prostorov in nenazadnje zeleno parkirno hišo ob Supernovi Ljubljana Rudnik. Do okolja prijazen bo tudi ognjemet, ki si ga bomo lahko ogledali na večer odprtja, prav tako pa bo zelena tudi glavna nagrada, za katero se lahko že zdaj potegujete v nagradni igri, ki se bo končala 9. aprila – srečni izžrebanec se bo namreč odpeljal s povsem novim električnim vozilom Opel Mokka-e.

Tudi 9. aprila se obeta pester program, dogajanje se bo začelo z gledališčem na ulicah Supernove, ko bodo žonglerji, cirkusanti in akrobati na hoduljah z vami delili brezskrbno in veselo pomladno vzdušje. Da ne bo pretiho, bodo z glasbenimi nastopi poskrbeli Trkaj, Nipke in Dejan Vunjak. Za ogrevanje pred in med velikim finalom nagradne igre pa bodo ob 17.00 začeli skrbeti Polkaholiki, BQL, Nika Zorjan in Dino Petrić. Po koncertu ste vsi oboževalci toplo vabljeni še na Meet & Greet s svojimi najljubšimi glasbeniki.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Nova Supernova Ljubljana Rudnik ni pozabila prav na nikogar, obljublja zabavo po meri kupca, za vsak okus in vse želje.