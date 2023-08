Viberate: Glasbena analitika, ki je dostopna vsem, spreminja pravila igre

Oglasno sporočilo

"Naše poslanstvo je omogočiti dostop do kakovostne glasbene analitike vsakemu strokovnjaku v glasbeni industriji," pravijo pri Viberate. Ker je visoka cena podatkovnih storitev v preteklosti pogosto izključevala številne manjše, neodvisne založbe in izvajalce, namerava podjetje to spremeniti z zagotavljanjem vrhunske glasbene analitike po najboljši ceni na trgu: "S tem namenom smo drastično znižali ceno našega profesionalnega paketa Viberate Analytics s 129 evrov na samo 9,90 evra na mesec."

Glasbena analitika, ki pokriva vse glasbene kanale in družbena omrežja

Viberate spremlja več kot milijon glasbenikov in prevaja njihovo uspešnost na glasbenih kanalih in družbenih omrežjih v informacije za boljše poslovne odločitve. Platforma vključuje lestvice, orodja za odkrivanje talentov ter analitiko vsakega izvajalca na Spotifyu, TikToku, radiu in drugih kanalih.

Tako deluje njihova glasbena analitika: "Viberate spremlja celoten ekosistem glasbene industrije – glasbenike, pesmi, festivale, playliste in glasbene založbe – na enem mestu. Podatke z glasbenih kanalov in družbenih medijev analiziramo in predstavimo kot informacije, ki profesionalcem pomagajo pri odkrivanju novih talentov, spremljanju uspešnosti glasbenikov, načrtovanju promocijskih kampanj in bolj učinkoviti pripravi poslovnih poročil."

Spotify analitika vsakega glasbenega izvajalca

Ena izmed najzanimivejših funkcij, ki jih ponujajo, je Spotify Analytics. Ta analizira uspešnost vsakega glasbenika, ki objavlja glasbo na Spotifyju – število in rast poslušalcev, sledilcev, "streamov" ter izvor zadnjih. Pokriva tako aktualne dnevne podatke kot podatke skozi čas. Še posebej priročno je, da so vse izvajalčeve pesmi analizirane na enem mestu – filtrirate jih lahko po priljubljenosti in datumu izdaje ter jih poslušate znotraj platforme. Prav tako lahko spremljate razčlenitev glasbenikovih Spotify poslušalcev po državah in mestih.

Analiza Spotify playlist

Viberate vključuje tudi poglobljeno analizo uspešnosti izvajalca ali banda na Spotify playlistah. Analiza playlist spremlja vse umestitve ter izpostavi najuspešnejše playliste in pesmi. Spremljate lahko doseg poslušalcev, ki ga ustvarijo playliste, skozi čas in natančno določite učinek izdaj določene pesmi ali albuma.

Poleg tega lahko uporabite tudi lestvico Spotify Playlist Chart, ki razvršča več kot 12 milijonov playlist. Ta vam omogoča, da poiščete najprimernejše playliste za glasbenikov žanr in stopnjo kariere.

Filtrirate jih lahko po žanru, vrsti (editorial, algoritmična, z neodvisnimi uredniki itd.), priljubljenosti pesmi in datumu izdaje, če želite zagotoviti, da seznam predvajanja vsebuje na novo izdane pesmi. Nato jih lahko razvrstite tudi po priljubljenosti (število sledilcev, mesečna rast sledilcev ali število pesmi). Npr.: obstaja natanko 372 pop playlist z neodvisnimi uredniki, ki imajo vsaj deset tisoč sledilcev in vsebujejo vsaj 30 odstotkov pesmi, ki so bile izdane v zadnjih treh mesecih.

Orodja za odkrivanje glasbenih talentov

Prav tako lahko preverite, kako so izvajalci razvrščeni na Spotify lestvici, ki analizira njihovo uspešnost na kanalu, ali raziščete lestvice drugih kanalov. Viberate poudarja, da so lestvice glasbenikov ključne za odkrivanje novih talentov, saj strokovnjakom na področju A&R omogočajo pregled več glasbenikov v krajšem času. Platforma omogoča, da shranite različne možnosti filtriranja in znova obiščete lestvico v prihodnosti, tako da je tisto, kar iščete, vedno na dosegu roke.

Če vas zanima glasbena analitika, vam lahko orodja, ki jih ponuja Viberate, precej olajšajo delo.

