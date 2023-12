Umrl legendarni klaviaturist skupine Bijelo dugme

Novico je potrdila njegova sorodnica, ki je sporočila, da je umrl v Splitu, kjer je živel in delal. Zadnja leta se je sicer boril s težko boleznijo, umrl pa je dva dni pred svojim 74. rojstnim dnem.

Med ustanovitelji skupine Bijelo dugme

Pravdić je svojo glasbeno kariero začel leta 1965 v skupini Walkins, katere član je bil do leta 1968. Med letoma 1968 in 1970 je igral v skupini Kost, med letoma 1970 in 1971 v skupini Ambasadorji in od 1971 do 1973 v skupini Index.

Poleti 1973 se je spoprijateljil z Goranom Bregovićem. Ta je takrat igral pri skupini Jutro, ki se ji je pridružil tudi Pravdić. Prvega januarja leta 1974 je skupina razpadla, večina članov se je združila in ustanovila Bijelo dugme. Pravdić je sodeloval pri prvih dveh albumih, preden je jeseni leta 1976 odšel na obvezno služenje vojaškega roka. Leta 1978 se je v skupino vrnil in bil član do leta 1987, ko se je glasbeno upokojil. Skupina se je razšla leta 1989.

Leta 2005 so se člani ponovno združili in pridružil se jim je tudi Pravdić. Nastopili so na treh razprodanih koncertih v Sarajevu, Beogradu in Zagrebu.