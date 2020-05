Umrl je soustanovitelj kultne skupine Kraftwerk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Florian Schneider, soustanovitelj skupine Kraftwerk, je umrl v 74. letu starosti, poroča Billboard, ki vzroka smrti ne navaja.

Florian Schneider leta 2005 na koncertu Kraftwerk v Ferrari Foto: Daniele Dalledonne/Wikimedia Commons

Schneider je leta 1970 s kolegom Ralfom Hütterjem ustanovil skupino, ki se je v zgodovino zapisala kot pionirski projekt elektronske glasbe.

S svojim delom, eksperimentiranjem in tehničnimi inovacijami so odločilno vplivali na razvoj sodobnih glasbenih zvrsti od hiphopa do rocka. Schneiderja kot vpliv na svojo glasbo je še posebej izpostavil David Bowie, ki je po njem poimenoval najbolj instrumentalno skladbo na albumu Heroes iz leta 1977 – V-2 Schneider.

Schneider je igral na sintetizator, flavto, saksofon ter vrsto drugih glasbil in pripomočkov, za skladbe je prispeval tudi vokal, leta 2008 pa je zapustil skupino. V štirih desetletjih njegovega ustvarjanja s Kraftwerk so izdali deset studijskih albumov, med njimi kultni Autobahn iz leta 1974.