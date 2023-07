To so podjetja slovenskih glasbenikov, ki so lani zaslužila največ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med slovenskimi glasbeniki, ki zaslužijo največ, so Jan Plestenjak, Natalija Verboten, Senidah, Aleš Bartol ter zakonca Marjetka in Aleš Vovk. Foto: Mediaspeed

Deset najuspešnejših glasbenih družb je lani skupaj ustvarilo dobre štiri milijone evrov prihodkov in dobrih 450 tisoč evrov dobička. Najuspešnejše podjetje glede na prihodke iz poslovanja v letu 2022 je podjetje zakoncev Aleša in Marjetke Vovk Raaj Produkcija, d. o. o., glede na čisti dobiček pa podjetje Talent Planet, d. o. o., ki je v lasti Jana Plestenjaka.

Glede na podatke poslovnega asistenta Bizi ima večina slovenskih glasbenikov podjetja registrirana v dejavnostih umetniško ustvarjanje, umetniško uprizarjanje in spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje. Skupaj je v vseh teh dejavnostih registriranih 6.376 podjetij. Prvi na lestvici prihodkov iz poslovanja v letu 2022 je ustvaril dobrih 744 tisoč evrov prihodkov, prvi na lestvici čistega dobička v letu 2022 pa je ustvaril dobrih 130 tisoč evrov dobička.

Vsi izmed prve deseterice na lestvici po prihodkih so v letu 2022 končali z višjimi prihodki kot v letih 2021 in 2020. Enako velja tudi za tiste na lestvici po dobičkih z izjemo DJ Umeka, ki je imel leta 2020 slabih 14 tisoč evrov več čistega dobička kot v letu 2022.

Največ prihodkov iz poslovanja ustvarila zakonca Vovk

Na lestvici največjih zaslužkarjev v letu 2022 glede na prihodke iz poslovanja tako kraljuje podjetje Raaj Produkcija, d. o. o., katerega zastopnika sta zakonca Aleš (direktor) in Marjetka Vovk (prokurist). Aleš ima 95-odstotni delež v podjetju, Marjetka pa petodstotnega. Po podatkih Bizija ima podjetje enega zaposlenega. Tako Aleš kot Marjetka pa imata poleg podjetja tudi status samostojnega podjetnika, torej vsak svoj s. p.

Na drugem mestu te lestvice je podjetje Natalije Verboten in Dejana Bojića, Bumerang, d. o. o., ki imata v podjetju vsak 50-odstotni delež. Na tretjem mestu je podjetje SNDH, glasbeno in umetniško uprizarjanje, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti pevke Senide Hajdarpašić. Ta ima tudi status samostojne podjetnice, v letu 2022 je ustvarila 64.959 evrov prihodkov iz poslovanja in 10.073 evrov čistega dobička.

Na lestvici najdemo še podjetje BMF glasbena produkcija, d. o. o., katerega direktorja sta bobnar in kitarist skupine BMF Jože Habula in Daniel Gregorič, po 25-odstotni delež pa imata še Gregor Skočir in Alen Steržaj, podjetje Talent Planet, d. o. o., ki je v lasti Jana Plestenjaka, Shagadelic Records, d. o. o. (vpisano šele 22. februarja 2022), katerega direktor je Jure Maček (bobnar skupine Joker Out), prokurist pa Kris Guštin (kitarist skupine Joker Out). Po 20-odstotni delež v podjetju imajo še preostali člani skupine Bojan Cvjetićanin, Jan Peteh in Nace Jordan, večina članov pa ima tudi status samostojnega podjetnika. Sledijo še podjetja Uroš Umek, s. p., Potrebuješ, d. o. o., katerega direktor in ustanovitelj je Jože Potrebuješ (Čuki), Showroom Produkcija, Boštjan Čukur, s. p., ter Studio Gong, d. o. o., katerega direktor je Mihailo Šarec (51-odstotni delež), prokuristka pa Tanja Žagar (49-odstotni delež).

Med glasbeniki, ki so v letu 2022 ustvarili več kot sto tisoč evrov prihodka iz poslovanja, so še Manca Špik (240.369 evrov), Nuša Derenda (127.851 evrov), Dejan Krajnc (101.539 evrov) in Rudi Bučar (100.307 evrov).

Podjetje Shagadelic Records, d. o. o., ki je v lasti članov skupine Joker Out, je bilo v poslovni register Bizi vpisano 22. februarja 2022. V istem letu so ustvarili 358.244 evrov prihodkov iz poslovanja, pred tem pa njihovi finančni podatki niso bili prikazani. Foto: Graham Finney/Cover Images

Največ čistega dobička imel Jan Plestenjak

Na lestvici največjih zaslužkarjev v letu 2022 glede na čisti dobiček kraljuje podjetje Jana Plestenjaka Talent Planet, d. o. o. Plestenjak je 100-odstotni lastnik podjetja, ima pa tudi status samostojnega podjetnika.

Na drugem mestu je podjetje Mambo Kings, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti vodje in klaviaturista skupine Aleša Bartola. Ta ima sicer tudi status samostojnega podjetnika. Sledi mu še podjetje SNDH, glasbeno in umetniško uprizarjanje, d. o. o., pevke Senide Hajdarpašić.

Na seznamu so tudi podjetja Blaž Švab, s. p., Mandarina, d. o. o., katerega ustanovitelj je Dejan Vunjak, ki ima tudi status samostojnega podjetnika. Prek espeja je v letu 2022 ustvaril 38.436 evrov prihodkov iz poslovanja in imel 7.100 evrov čistega dobička. Najdemo pa tudi podjetji Toti Zoran Predin, d. o. o., in Sašo Avsenik, s. p., ki pa je tudi zastopnik Kulturnega društva Ansambla Saša Avsenika.

Dejan Vunjak, ustanovitelj podjetja Mandarina, d. o. o., ima tudi status samostojnega podjetnika, prek katerega je v letu 2022 ustvaril 38.436 evrov prihodkov iz poslovanja in imel 7.100 evrov čistega dobička. Foto: Ana Kovač

Koga na seznamu pogrešamo?

Številnih glasbenikov, ki pogosto nastopajo in polnijo dvorane, pa na seznamu ne najdemo. To je na primer Nina Pušlar, ki sicer ima status samostojne podjetnice, vendar njeni finančni podatki niso na voljo. Podobno velja tudi za Tinkaro Kovač, Samuela Lucasa, Matevža Šaleharja (Hama), Sašo Petrovića (nastopa pod imenom Challe Salle), Roka Piletiča (BQL) in Žana Serčiča.

Robert Pešut (Magnifico), eden od redkih, ki lahko poleg Plestenjaka še samostojno napolnijo Dvorano Stožice, ima nazadnje objavljene podatke za leto 2020, ko je imel 95.046 evrov prihodkov iz poslovanja in 40.513 evrov dobička. Pešut je poleg Igorja Ariha tudi 50-odstotni lastnik podjetja Dom svobode, d. o. o.

Član dua BQL Anej Piletič pa ima 50-odstotni delež v podjetju Beauty or Music Studio, d. o. o., 50-odstotni delež pa ima njegova žena Iza Piletič. Podjetje je imelo leta 2022 40.611 evrov prihodkov iz poslovanja.

Podatki so bili iz poslovnega asistenta Bizi pridobljeni v zadnjem tednu julija 2023.

