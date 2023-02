Tako zveni Oj, Triglav, moj dom v priredbi skupine Laibach

Svetovno znana in uveljavljena glasbena skupina Laibach je za torkovo odprtje prvenstva v Planici pripravila poseben glasbeni spektakel - priredbo skladbe Oj, Triglav, moj dom, ki jo leta 1894 napisal duhovnik, pesnik in prevajalec Matija Zemljič, leto pozneje pa uglasbil duhovnik in veliki občudovalec najvišje slovenske gore Jakob Aljaž.

Laibach o priredili in posodobili v sodelovanju s producentskim in aranžerskim dvojcem Silence, ki ga sestavljata Boris Benko in Primož Hladnik, k sodelovanju pa so povabili še plejado znanih glasbenikov – pevko Severo Gjurin, frontmena skupine Siddharta Tomija Megliča, citrarko Ireno Anžič, tolkalko Petro Vidmar, člane Zbora Slovenske filharmonije in pihalno-trobilsko sekcijo Simfoničnega orkestra RTV Slovenije.

Poglejte in prisluhnite, kako ponarodela slovenska pesem zveni v posodobljeni različici:

Na odprtju je nastopil tudi ansambel Saša Avsenika, vnuka Slavka Avsenika, ki je bil pred glasbeno kariero smučarski skakalec v takratni državni reprezentanci, pa je zaradi padca smuči zamenjal za harmoniko. Sprehod nosilcev zastav vseh sodelujočih reprezentanc, skupno jih je 66, pa je z elektronskimi ritmi pospremil še en svetovno prepoznaven slovenski glasbenik, DJ Umek.

