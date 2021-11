Tako zveni Adele, ko poje v živo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred izidom novega albuma je pevka razkrila še eno pesem, ki bo na njem. Skladbo To Be Loved je zapela kar v živo na Instagramu.

V petek bo izšel album 30, težko pričakovani novi izdelek superzvezdnice Adele. Sredi oktobra je že izdala prvo pesem z novega albuma, Easy On Me, in spremljajoči videospot, tik pred izidom albuma pa je razkrila še eno pesem. Pa ne v studijski različici, ampak jo je sledilcem na Instagramu zapela kar iz dnevne sobe.

Poglejte in prisluhnite:

Posnetek (celotnega lahko poslušate na Instagramu) je v le 12 urah zbral več kot dva milijona všečkov in nepregledno vrsto navdušenih komentarjev. "Zjutraj si si rekla: 'Danes bodo jokali'," je komentiral eden od njenih sledilcev, nato pa so mu mnogi pritegnili, da jih je Adelina nova pesem, predvsem pa njena izvedba, ganila do solz.

