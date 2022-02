Sting prodal pravice skupini Universal Music

Britanski glasbenik Sting je katalog svojih pesmi, med njimi samostojna dela ter uspešnice s skupino The Police, kot je Roxanne, prodal skupini Universal Music. Vrednosti posla ni razkrila. To je zadnja v nizu velikih transakcij v glasbeni industriji.

Ameriški mediji sicer po pisanju agencij vrednost ocenjujejo na okoli 250 milijonov dolarjev.

Prodaja vključuje celotno Stingovo avtorstvo nad pesmimi skupaj s skladbami, ki jih je prispeval za The Police. Je pa Universal Music Group že pred tem upravljal pravice nad Stingovo glasbo.

Universal bo zdaj prejel vse bodoče prihodke, vezane na avtorske pravice za njegove pesmi in avtorske honorarje za uspešnice, kot sta še Every Breath You Take in Fields of Gold.

V izjavi je 70-letni glasbenik izrazil navdušenje nad tem, da bo njegov katalog upravljal oddelek za založništvo pri Universal. Kot je dodal, se mu zdi pomembno, da imajo dela njegove kariere dom, kjer so cenjena in spoštovana, ne samo zato, da se na nove načine poveže z dolgoletnimi oboževalci, ampak da svoje pesmi predstavi novemu občinstvu, glasbenikom in generacijam.

To je zadnja v nizu odmevnih prodaj glasbenih pravic, potem ko so za visoke zneske svoje kataloge že prodali glasbeniki, kot sta Bob Dylan in Bruce Springsteen.

Podjetja so doslej kupila več obsežnih glasbenih katalogov, med drugim tudi Davida Bowieja, Stevieja Nicksa, Paula Simona, Motley Crue, Red Hot Chili Peppers in Shakire.