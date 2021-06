Slovenske skladbe, ki smo jih poslušali ob osamosvojitvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob osamosvojitvi so bili na vrhu glasbene lestvice domačih izvajalcev Sokoli s skladbo Moja mama je strela.

Ob osamosvojitvi so bili na vrhu glasbene lestvice domačih izvajalcev Sokoli s skladbo Moja mama je strela. Foto: Wikimedia Commons

Trideset let po osamosvojitvi Slovenije smo poiskali glasbene lestvice tistega časa in preverili, katere slovenske skladbe so takrat najbolj navduševale narod.