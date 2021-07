Slovenska pevka iskreno: Počutila sem se, kot da živim dve življenji

Sara Briški Cirman je bila v zadnjih letih v Sloveniji veliko bolj znana pod imenom Raiven, s katerim je gradila uspešno popkariero, se večkrat preizkusila na Emi in nanizala vrsto uspešnic.

Manj ljudi pa ve, da se Sara kot pevka izvrstno znajde tudi v klasični glasbi. Konec junija je na Akademiji za glasbo uspešno končala magistrski študij, pred kratkim pa nastopila na festivalu baročne glasbe Ljubljana Barok, kjer je nastal tudi spodnji posnetek.

"Zadnji dve leti je mojo glasbeno pot zaznamovala predvsem klasika. Priznam, da sem bila najprej negotova, kako bom ljudem, ki poslušajo mojo glasbo, ki jo ustvarjam pod umetniškim imenom Raiven, predstavila sebe kot operno pevko," je pevka tik pred koncem študija razkrila v daljšem zapisu na Instagramu.

"Včasih sem se počutila, kot da živim dve življenji. Na televiziji sem pevka z roza lasmi, odbitimi stajlingi in hladno podobo. Ko stopim čez vrata akademije, pa moram stopiti v drug okvir," je zapisala in dodala: "Večkrat slišim, da je popglasba bolj svobodna in da si v njej lahko dovoliš več kot v klasiki. Sama se s tem nikakor več ne morem poistovetiti. Večkrat sem se počutila, da me bolj omejujejo okvirji, ki sem si jih postavila sama, in ljudje, ki me vidijo samo po televiziji v vlogi poppevke."

"Počutila sem se, kot da se od mene pričakuje, da ostanem v predalčku, kamor so me položili - bleščice, samorogi in divje barve. Seveda je tudi to del mene. Predvsem tisti del, ki sem ga ustvarila, ko sem bila stara 18 let in bila prvič na Emi. Vsekakor sem izredno ponosna na ta košček svojega glasbenega ustvarjanja, ni pa to vse, kar lahko ponudim," je še zapisala.

Poudarila je, da se s tem ni poslovila od popglasbe, niti od svojega "alter ega" Raiven, se je pa šolana harfistka in solopevka medtem podala še na eno področje - študira namreč na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

