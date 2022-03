Slovenska glasbenica navdušila slavnega producenta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kantavtorica in skladateljica Ditka, ki je v slovenskem glasbenem prostoru najbolj prepoznavna po svojih uglasbitvah in interpretaciji poezije slovenskih pesnikov, že vse od najstniških let piše tudi avtorska besedila v angleškem jeziku.

Njene avtorske skladbe so bile v preteklih letih večkrat nagrajene na skladateljskih tekmovanjih v tujini, lansko jesen pa ji je uspel veliki met, ko se je odločila, da eno svojih pesmi, skladbo Cold Heart, pošlje v poslušanje legendarnemu britanskemu producentu Stuartu Eppsu. Ta je sodeloval z največjimi glasbenimi imeni, kot so Elton John, Robbie Williams, Led Zeppelin in Oasis.

Prisluhnite Ditkini skladbi Cold Heart:

Kot je poudarila Ditka, je to storila brez vsakršnih velikih pričakovanj, zato jo je takojšen odziv Eppsa zelo presenetil. Ta je bil nad skladbo Cold Heart tako navdušen, da ji je ponudil, da pri skladbi sodeluje kot producent. Skladbo je posnel z znanimi glasbeniki iz Nashvilla in jo izdal pod okriljem svoje založbe Epps Records, kamor, kot je dejal sam, povabi le umetnike, v katere zares verjame.

Tako je skladba Cold Heart konec decembra izšla v Angliji in Ameriki ter prejela kar nekaj dobrih odzivov, zdaj pa jo je Ditka predstavila še slovenskemu občinstvu.

Akustična različica Cold Heart v živo:

Zakaj angleščina?

Ditka besedila že dolgo piše v angleščini, ker, kot pravi, ji je bil ta jezik vedno blizu, tudi zato posluša veliko angleško govorečih izvajalcev. Skozi leta se ji je skladb v angleškem jeziku nabralo za vsaj štiri albume in tako je pred kratkim sklenila, da je čas, da svetu predstavi tudi ta del sebe.

Ker verjame, da je ciljno občinstvo poslušalcev njenih pesmi v angleščini drugačno od tega, ki jo spremlja zaradi uglasbene poezije, se je odločila, da to stran zgodbe gradi ločeno od slovenske. Konec leta načrtuje tudi snemanje studijskega albuma izbranih skladb v angleščini.

Foto: Nika H. Praper

Pripravlja pa tudi nov album z uglasbeno poezijo. Ta bo že njen četrti, tokrat je za uglasbitev izbrala poezijo šestih slovenskih pesnikov: Cirila Zlobca, Srečka Kosovela, Karla Destovnika - Kajuha, Kajetana Koviča, Janeza Menarta in Ferija Lainščka.

