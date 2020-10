Šelestenja bodo popestrila jesenske večere v Kopru

Oglasno sporočilo

Šelestenja, kot so poimenovali cikel dogodkov med 15. oktobrom in 12. decembrom, bodo z glasbenimi, komičnimi, gledališkimi, literarnimi in filmskimi večeri ter drugimi vsebinami bogatila večerno dogajanje ob koncih tedna v Kopru.

Za uvod v bogato jesensko dogajanje bo na prvem večeru, 15. oktobra, z akustičnim koncertom poskrbela Ditka z zasedbo. Tudi sicer bodo četrtkovi večeri v znamenju akustičnih koncertov priznanih slovenskih glasbenikov. Med drugimi bodo nastopili Tabu, Zoran Predin, Easy & friends, Rudi Bučar Trio, Maja Keuc, Boris Cavazza kvintet, Neca Falk in Adi Smolar.

Petki bodo minili v znamenju literarnih, filmskih in stand up večerov, za sobotno dogajanje pa bodo poskrbela različna kulturna društva Mestne občine Koper, ki bodo s pevskimi in plesnimi nastopi ter koncerti poskrbela za živahno jesensko dogajanje.

Niz dogodkov Šelestenja bodo izpeljali v skladu z veljavnimi ukrepi, za četrtkove in sobotne ter stand up večere bodo v koprskem TIC od prihodnjega tedna na prodaj vstopnice, petkovi filmski in literarni večeri pa bodo brez vstopnine.

V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper pojasnjujejo, da so s Šelestenji želeli s kakovostno vsebino zapolniti pregovorno dolge jesenske večere in ljudem v času omejitev kljub vsemu ponuditi možnost za razvedrilo in zabavo, sočasno pa izvajalcem, ki so zaradi trenutnih razmer omejeni, ponuditi možnost za nastopanje.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.