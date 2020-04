Slišati je, kot da so Rolling Stones predvideli pandemijo in karanteno #video

Legendarni Rolling Stones so izdali novo pesem, ki je kot naročena za trenutne razmere in življenje v samoizolaciji. A vodilna člana Mick in Keith je nista začela snemati v karanteni, temveč že pred enim letom.

Rolling Stones so oboževalcem ponudili novo pesem z naslovom Living in a Ghost Town (Življenje v mestu duhov, op. p.), ki je kot nalašč za trenutno stanje v svetu, ko je zaradi novega koronavirusa razglašena pandemija in je večina ljudi že več tednov zaprtih v svojih domovih, mesta po vsem svetu pa so resnično videti kot mesta duhov.

A Stonsi te pesmi, ironično, niso posneli v času karantene, ampak je začela nastajati že pred enim letom, zdaj pa sta jo glavna člana Mick Jagger in Keith Richards le dokončala.

"To pesem smo začeli snemati že pred enim letom v Los Angelesu kot del novega albuma in potem se je zgodilo sra**e, zato sva se z Mickom odločila, da morava tole dokončati takoj. In tukaj je, Living in a Ghost Town, mhm," je na družbenem omrežju Instagram pojasnil slavni kitarist.

Tudi Mick je v pogovoru (v zgornjem videoposnetku) z radijskim voditeljem Zaneom Loweom pojasnil, da pesem ni bila napisana za zdaj, ampak: "Govori o kraju, ki je bil poln življenja, zdaj pa je oropan življenja, če tako rečem. Ko sem se vrnil k temu, kar sem prvotno napisal v besedilu, se je vse skupaj navezovalo na kugo, a tega kasneje nisem uporabil."

A tudi brez omembe kuge se besedilo sliši prav preroško:

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel a like ghost

Living in a ghost town

"Življenje je bilo tako lepo, a potem smo morali v karanteno, počutim se kot duh, živim v mestu duhov. (op. p.)"

Novo pesem izdali po spletnem nastopu v osemurnem spektaklu

Izdaja nove pesmi je prišla manj kot teden po tem, ko so Stonsi skupaj s številnimi glasbeniki po svetu združili moči z globalnim koncertom.

Šlo je za osemurni spektakel En svet: skupaj doma, s katerim so se poklonili zdravstvenim delavcem, ki so v času pandemije novega koronavirusa v prvih bojnih vrstah. Glasbeniki so ob koncu koncerta zbrali 128 milijonov dolarjev, ki jih bodo donirali zdravstvenim delavcem po svetu.

Mick, Keith, Ronnie in Charlie so prispevali s svojo legendarno pesmijo You Can't Always Get What You Want.

Preberite več: