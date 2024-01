Skupina Joker Out presenetila: poslavlja se od Slovenije

Pred fanti iz zasedbe Joker Out je novo pestro leto, ki ga bodo zapolnili s koncertiranjem po Evropi in ustvarjanjem nove avtorske glasbe.

Foto: Gaja Hanuna

Po najuspešnejšem lanskem letu Joker Out, ko so med drugim na Evroviziji predstavljali barve Slovenije, so zdaj člani priljubljene skupine na družbenih omrežjih sporočili, da se za dalj časa odpravljajo iz rodne države.

Skupina je v objavi na Instagramu sporočila, da se iz Slovenije za nekaj mesecev seli v London, kjer bodo ustvarjali novo avtorsko glasbo in nov material za album.

"Odločili smo se, da bomo to leto začeli tako, da bomo naredili velik korak v naših življenjih in se za nekaj mesecev skupaj preselili v mesto, ki je daleč stran od našega doma, kjer bomo večino časa preživeli ob ustvarjanju nove glasbe in odkrivanju neznanih lepot. Pozdravljen, London!" so zapisali mladi nadobudni glasbeniki, za katere je bilo leto 2023 zelo uspešno in tudi prelomno. Kot so še dodali, se jim bo peti član zasedbe Kris Guštin zaradi bolezni v Angliji pridružil malce kasneje.

Skupina je v preteklem letu koncertirala po Evropi na svoji prvi evropski turneji in se ustavila tudi v številnih slovenskih mestih, na Evrovizijskem odru zastopala Slovenijo, oktobra pa so člani priljubljene zasedbe v Stožicah priredili svoj največji samostojni koncert v Sloveniji. Ob koncu leta, nekaj dni pred božičem so izdali še album in koncertni film Live From Arena Stožice, ki so ga posneli na koncertu v ljubljanskih Stožicah pred več kot 12 tisoč oboževalci.

Na oktobrskem koncertu v Stožicah. Foto: Gaja Hanuna

Skupino letos čakajo novi izzivi

Album je z izidom na glasbenih pretočnih platformah premiero že dočakal, koncertni film, ki ga je režiral dolgoletni sodelavec skupine Mark Pirc, pa je prav tako 1. januarja že izšel na zahtevo na spletni strani skupine Joker Out.

V letu 2024 skupino čaka nova evropska turneja, med drugim bo od marca naprej obiskala številna evropska mesta, med njimi Rigo, Tallinn, Berlin, Krakov, Hamburg, Oslo, fantje pa se bodo ustavili tudi v Londonu, Milanu, Parizu in drugod.

