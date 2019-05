Severina: Postala sem zrela, a se ne staram #intervju #video

Priljubljena hrvaška pevka, za nekatere celo glasbena kraljica Balkana, je pred kratkim izdala novi album, ki so ga oboževalci čakali kar sedem let. A vmes še zdaleč ni počivala, njeni koncerti so nabito polni, oboževalci pa jo, ko niso na njenih nastopih, spremljajo na Instagramu, kjer ima več kot milijon sledilcev.

Severina je pred kratkim izdala dolgo pričakovani album z naslovom Halo, za katerega je posnela že kar 14 videospotov. Med njimi tudi za pesem Losha, ki ga je snemala v New Yorku in ima en teden po objavi na YouTubu že več kot 2,3 milijona ogledov.



Ko se je 47-letna pevka potepala po Velikem jabolku, je združila prijetno s koristnim in se celo udeležila ekskluzivne premiere osme sezone serije Igra prestolov, katere velika oboževalka je.



Po obisku New Yorka pa se je spet mudila v Sloveniji, ki jo obožuje, kot pravi.

Se v Sloveniji vedno mudite zaradi poslovnih obveznosti ali kdaj pridete tudi samo uživat?

Pridem tudi uživat. Imam srečo, da sem skozi leta v vsaki državi nekdanje Jugoslavije stkala super prijateljstva, tako da se vedno, ko pridem, javim svojim prijateljem in gremo ven. Obožujem Ljubljano oziroma Slovenijo na splošno.

Je v Sloveniji kaj, česar še niste videli, pa si želite?

Vsekakor si želim spet obiskati Postojnsko jamo. Prvič sem bila tam v osmem razredu osnovne šole, zdaj pa si tja želim odpeljati še svojega sina, ker smo se pred kratkim učili o človeških ribicah in so mu zelo zanimive. Zelo si jo želim ponovno obiskati z njim.

Obožujem tudi Kranjsko Goro, želela bi si spet smučati na Rogli, saj sem se tam naučila smučati. Sicer precej pozno, ko sem bila stara 20 let, a mi iz Dalmacije nismo ravno za smučanje (smeh, op. p.).

Kdaj ste zadnjič smučali?

Pred štirimi leti.

Kako vam gre?

Dobro, nisem prav slaba pri tem. Zdaj mi je malo težje, saj sem si dvakrat ali trikrat zlomila noge, zato mi to zdaj povzroča nekaj težav in se malo tudi bojim. Sicer pa obožujem sneg.

Nazadnje pa ste obiskali precej bolj opevan in zanimiv kraj - New York. Kako je bilo?

Bilo je super, ker sem se družila tudi s svojimi prijatelji, ki so mi razkazovali mesto, še posebej super smo se imeli na Brooklynskem mostu, saj smo na njem posneli tudi moj zadnji videospot. New York je prečudovito mesto in komaj čakam, da se vrnem. Prvič sem bila tam pred petnajstimi leti, ko sem imela fotografiranje za neko modno revijo, a nisem imela časa spoznati tega mesta. Zdaj sem imela še to srečo, da sem lahko šla na premiero osme sezone serije Igra prestolov, ki jo obožujem.

Videospot za pesem Losha:

Kako vam je uspelo priti na to ekskluzivno premiero, na kateri so bile vse zvezde serije?

Najprej je bilo super to, da sem sploh imela čas. Ko pa imate še dobre prijatelje na pravih mestih (smeh, op. p.) ... Moja prijateljica je delala pri seriji in me pred časom povabila celo na snemanje, a takrat nisem imela časa, zdaj pa se je končno lahko zgodilo.

Kako ste se imeli? Spoznali ste tudi Emilio Clarke (Daenerys Targaryen) in Sophie Turner (Sansa Stark).

Odlično je bilo. Tam je bila vsa ekipa, tudi glavna ustvarjalca. Eden od njiju je imel govor. Povedal je, kako mu je nekoč asistentka priporočila eno od knjig iz zbirke Pesem ledu in ognja. Ko jo je prebral, je rekel, da ničesar ne razume. Brat in sestra spita skupaj, neka ženska misli, da je mati treh zmajev, zdaj pa naj bi mi iz tega naredili serijo.

Spremljate trenutno, osmo sezono?

Da in najbolj mi je bila všeč tretja epizoda, prav tista, ki se je mnogim zdela pretemna in številnim ni všeč, ampak meni je bilo vse všeč.

Kako mislite, da se bo končalo? Kdo bo na koncu zasedel Železni prestol?

Mislim, da je tudi Tyrion pravzaprav Targaryen. Ne vem, zakaj (smeh, op. p.). Tako se mi samo zdi, to nima nobene povezave s tem, da sem bila na premieri, obkrožena z igralci (smeh, op. p.).

Imate še kakšno priljubljeno serijo, ki jo radi gledate?

Da, veliko. Zelo mi je všeč tudi Deklina zgodba, a mislim, da tretje sezone ne bom mogla gledati, saj je ta tematika kar težka. Izvrstna, ampak težka.

Foto: Ana Kovač Kaj še radi počnete doma, ko imate več časa zase?

Nimam časa (smeh, op. p.). Kadar pa imam čas, mi je všeč, če ne počnem nič.

Kolikokrat na leto se zgodi, da imate čisto proste dneve, tedne, ki jih lahko preživljate, kakor hočete?

Če se dobro organiziram, imam kar nekaj časa zase, a se mi velikokrat zgodi, da sem neorganizirana. Če se res potrudim, pa imam čas za vse. Dobro, zdaj sem se malo pokritizirala, ampak ni ravno tako. Večinoma se ravnam po svojem sinu, zato je organizacija malo drugačna, odkar sem mati. Je pa res, da manj spim (smeh, op. p.).

V šovbiznisu je v zadnjih letih veliko spremenil tudi Instagram, kjer imate več kot milijon sledilcev. Ali za svoj profil skrbite sami ali nekdo drug?

Sama. Imam ljudi, ki mi pri tem malce pomagajo, ampak vse to sem jaz. Sicer pa se mi zdijo družbena omrežja super. Prej se nisem ukvarjala s tem, zdaj pa imam Instagram tri ali štiri leta in se mi zdi super za koncerte. Imam veliko koncertov, ki se sicer ne bi snemali in jih ne bi mogli videti, Instagram pa je super orodje, kjer imam lahko vse na enem mestu.

Veliko vaših objav je tudi modno naravnanih, kakšen je vaš odnos do mode?

Nekako se moram obleči (smeh, op. p.).

Si sami izbirate oprave za koncerte?

Tudi, ampak veliko mi pomaga moj stilist in prijatelj Petar Trbović, s katerim sva začela sodelovati že pred leti. On točno ve, kaj mi je všeč in kaj ne.

Vam kakšni oblikovalci sami pošiljajo svoje kreacije v želji, da bi jih oblekli in promovirali?

Da, ampak že dolgo sodelujem z oblikovalko Matijo Vuica, s katero sem prav tako dobra prijateljica in ki jo obožujem. Zelo mi je všeč tudi mlada znamka Mateyaneira, ki se je večkrat predstavila tudi na vašem tednu mode. Na promociji novega albuma v Zagrebu sem nosila njun komplet.

Poznate morda kakšne slovenske oblikovalce, spremljate našo modo?

Slovenska moda je fantastična. Poznam Mateo Benedetti, njeno delo je popolno, imela sem jo tudi priložnosti spoznati in pomeriti njeno kreacijo. Upam, da bova v prihodnosti sodelovali. Zelo dobro dela, sploh pa se mi zdi super, da svoje kose izdeluje tudi iz ananasovega usnja, da je ekološka.

Imate kakšen modni nasvet, ki se ga vedno držite?

Mislim, da ženske že vse vedo (smeh, op. p.). Moj nasvet, ki ni toliko modni, bi bil, da naj bodo zdrave in da naj nimajo črnih misli. Mislim, da to vsaj za 50 odstotkov vpliva na videz. Ne glede na to, kaj boste dali nase.

Je kakšen kos, brez katerega si ne predstavljate tedna ali meseca?

Imeti moram vse. Kadar grem na potovanje, s seboj vzamem dva kovčka, poleg tega vzamem še enega za moža in še enega za sina, obema pa nato podtaknem še svoje obleke (smeh, op. p.). Vse potrebujem, ker se nikoli ne ve, kakšno bo vreme. Nekoč se mi je zgodilo ravno to - s seboj sem vzela samo sezonske stvari, mislila sem, da bo poletje, na koncu pa je bilo zelo hladno.

Ste si pred dvajsetimi leti predstavljali, da boste danes tako uspešni, da bo vaše življenje, kakršno je?

Ne, ne.

Ste zadovoljni?

Sem. Šele zdaj. Prej, ko sem živela sama, sem zelo veliko delala. Poznaš veliko ljudi in veliko krajev, a nimaš časa vsega predelati, vsega doživeti. Nekako je šlo mimo mene. To se je spremenilo, odkar sem rodila, no, morda pa je prišlo tudi z zrelostjo. Postala sem zrela, a se ne staram (smeh, op. p.). Ravno včeraj so mi rekli, da imajo raje tisto staro Severino, jaz pa pravim, da je boljša ta mlada. Lepo mi je.

Koliko časa si še želite peti, nastopati in živeti v takšnem tempu? Si želite malo upočasniti?

V nekem obdobju sem že malo upočasnila, a čeprav se je to izkazalo za dobro, mi je tudi manjkalo. Nastopanje je zame velik izpušni ventil, poleg tega pa lahko še živim od tega. To je dobra terapija.

Foto: Ana Kovač

