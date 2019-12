Senidah spet zažiga: obnorela je tudi Avstrijo in Švico #video

Senida Hajdarpašić oziroma Senidah je pred kratkim predstavila novo skladbo, 100 %, ki jo je posnela z avstrijskim raperjem Rafom Camoro.

Singel je, kot praktično vse njene skladbe do zdaj, nemudoma postal uspešnica. V manj kot enem tednu je na YouTubu zbral že več kot pet milijonov ogledov, na YouTubovih lestvicah najbolj vročih skladb je v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem na prvem mestu, v BiH in Črni gori ter v Avstriji in Švici pa na drugem.

Senidah je sicer že v začetku letošnjega leta v intervjuju za Siol.net povedala, da pogosto nastopa tudi v Avstriji in Švici, kjer so v občinstvu predvsem izseljenci iz nekdanje"Juge".

"Zdi se mi, da so tam veliko bolj zavedni Balkanci kot tisti, ki še vedno živijo na Balkanu. Mislim, da v želji, da bi obdržali nekaj svojega, bolj potencirajo vse skupaj, svojo balkansko mentaliteto. Že pri nas se to čuti, v Švici, Avstriji in Nemčiji pa še toliko bolj. Ne vem, morda se bojijo, da bodo z leti to izgubili ... bližje si, lažje je," je takrat dejala pevka, ki 22. decembra pripravlja koncert v Ljubljani.

Kdo je Raf Camora?

Raf Camora oziroma Rafael Ragucci, s katerim je Senidah posnela novo uspešnico, je avstrijski raper italijanskih korenin, sicer pa stari znanec občinstva s področja nekdanje Jugoslavije. Prvič je zaslovel, ko sta ga k sodelovanju pri skladbi Nema bolje povabila raperja Jala Brat in Buba Corelli iz BiH, pa tudi sicer je menda velik oboževalec Balkana in balkanske glasbe. Kot piše hrvaški portal Index.hr, je namreč v eni od svojih skladb omenil tudi legendarnega pevca Šabana Šaulića, za katerega pravi, da je močno vplival na njegovo življenjsko in glasbeno pot.

