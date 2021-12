"Sašo Avsenik poskrbi, da nas razumejo, jaz pa, da vedo, da smo 'ta južni'" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Stopil sem v precej velike čevlje, moral sem se malo prilagoditi, a pri tako fajn ekipi to sploh ni bilo težko," je v oddaji Jutro povedal Luka Sešek, ki se je letos kot pevec pridružil Ansamblu Saša Avsenika.

Sredi letošnjega leta je Ansambel Saša Avsenika doživel kadrovsko spremembo, po odhodu pevca Dejana Zupana se je priljubljeni narodnozabavni zasedbi pridružil novi glavni vokalist Luka Sešek.

"Stopil sem v precej velike čevlje, moral sem se malo prilagoditi, a pri tako super ekipi to sploh ni bilo težko," je povedal v oddaji Jutro na Planetu, "pomagali so mi tako pri glasbi kot jeziku". Pri jeziku je seveda meril na nemščino, v kateri Ansambel Saša Avsenika nastopa na prizoriščih severno od Slovenije. Sašo Avsenik, vnuk Slavka Avsenika, je ob tem pojasnil, da njihova namera ni izvedba skladb v povsem popolni nemščini: "Želimo, da slišijo malce našega naglasa, ki je prav simpatičen. Tako vedo, da prihajamo od drugod in da imamo neko svojo nemščino."

"Potrudimo se, da nas razumejo in da obenem vedo, da smo 'ta južni'," je dejal v smehu, Sešek pa je pristavil: "Sašo poskrbi, da nas razumejo, jaz pa, da vedo, da smo 'ta južni'."

Ansambel Saša Avsenika pa ne gostuje le na nemško govorečih trgih, temveč tudi v bolj oddaljenih deželah. Mladi glasbeniki so med drugim povedali, kakšne izkušnje imajo z jedačo in pijačo v drugih državah, pevka ansambla Lucija Selak pa je ob tem razkrila še svojo skrivnost za res dobro domačo govejo juho.

