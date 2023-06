S pomočjo umetne inteligence bo izšel zadnji posnetek Beatlov

S pomočjo umetne inteligence bo v tem letu izšel zadnji posnetek skupine The Beatles. Objavo posnetka je medijem napovedal Paul McCartney, pri čemer ni razkril naslova skladbe, a najverjetneje gre za skladbo Now and Then Johna Lennona iz leta 1978.

Demo posnetek na kaseti, na kateri je več skladb, je John Lennon posnel za Paula McCartneyja leto dni pred svojo smrtjo, leta 1994 pa mu ga je podarila njegova vdova Yoko Ono. "To je bil demo, ki ga je imel John, posvetili smo se mu in ga pravkar dokončali," je povedal McCartney, ki bo prihodnji teden dopolnil 81 let.

Dve pesmi, Free As A Bird in Real Love, je prečistil producent Jeff Lynne, izšli pa sta v letih 1995 in 1996. Podobno so poskušali narediti tudi s skladbo Now And Then, vendar so projekt opustili zaradi zvokov v ozadju. Novo priložnost jim je zdaj omogočila umetna inteligenca. V sodelovanju z režiserjem dokumentarne serije The Beatles: Get Back Petrom Jacksonom so jo uporabili za ločitev Lennonovega glasu in klavirja od šumov, ki se slišijo na posnetku.

McCartney o umetni inteligenci: Strašljiva, a vznemirljiva

Uporaba umetne inteligence v glasbi je sicer pogosto predmet razprav v industriji, pri čemer nekateri obsojajo zlorabe avtorskih pravic, medtem ko drugi hvalijo njene možnosti. McCartney sicer meni, da je uporaba tehnologije "nekako strašljiva, a vznemirljiva, ker je to prihodnost".

Pevec in tekstopisec je po razpadu The Beatles nadaljeval glasbeno kariero s skupino Wings, ukvarjal pa se je tudi s slikanjem in fotografijo ter zagovarjal pravice živali. Konec meseca bodo v Londonu odprli razstavo več kot 250 fotografij, ki jih je McCartney posnel med novembrom 1963 in februarjem 1964, ob razmahu beatlomanije.

