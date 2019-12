Rock legende se vračajo v Ljubljano

"S Slovenijo povezujem same pozitivne stvari," nam je v zadnjem intervjuju zaupal pevec, kitarist, tekstopisec in avtor glasbe Momčilo Bajagić - Bajaga, motor skupine Bajaga i Instruktori, ki se 19. decembra, po dveh letih, vrača na oder festivala Kurzschluss. Ponovno boste imeli priložnost, da se naužijete dobrega razpoloženja ob prepevanju nostalgičnih uspešnic, nabitih s čustvi. "Prinesli bomo pozitivne vibracije," napoveduje britanski Paul McCartney. Naj vam vstopnica ne uide!

Za generacije od sedmih do 77 let

"V Sloveniji sem prvič nastopil leta 1978. Od takrat sem redno tu. Spremljal sem vse spremembe, ki so se zgodile in se mi zdijo pozitivne. Zelo imam rad Slovenijo. Je lepa in urejena država, z morjem in hribi," pravi zagotovo eden od najbolj poznanih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije. Bil je član različnih skupin, med drugim tudi Riblje čorbe.

Bajaga i Instrukturi po več kot 35 letih delovanja še vedno navdušujejo zveste oboževalce po vsej Evropi, njihove uspešnice pa poznajo tudi mlajše generacije, ki se ob začetkih ustvarjanja skupine sploh še niso rodile. 59- letni Beograjčan Momčilo Bajagić - Bajaga po več kot treh desetletjih s svojim Instruktori še vedno najde pot do src številnih generacij, kar dokazujejo redno razprodane dvorane na celotnem območju nekdanje skupne države.

"Smo za generacije od sedmih do 77 let kot nekoč Politikin Zabavnik," je že večkrat hudomušno poudaril legendarni pevec.

Z Bajago i Instruktori bo na festivalu Kurzschluss decembra res veselo! Foto: Žiga Intihar

"V glasbi ni pokoja!"

Brezčasni hiti, kot so Tišina, Ti se ljubiš (na tako dobar način), Plavi safir, Muzika na struju, Tamara in številni drugi, so le nekateri, ki jih redno vključujejo v svoj repertoar. Njihove ponarodele jugorock uspešnice bodo zagotovo tudi v Kurzchlussu na noge dvignile vse oboževalce legendarne skupine, ki je v svoji karieri podrla številne glasbene rekorde. Nanizali so več kot 2.500 koncertov in prodali več kot tri milijone nosilcev zvoka, kar je za današnje razmere v glasbenem svetu nepojmljivo. Lani so, po šestletnem diskografskem premoru, izdali svoj 12. studijski album z naslovom U sali lom, na katerem so svoje oboževale obdarili z devetimi novimi in eno bonus skladbo Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, pod katere se je v večini kot avtor podpisal prav Bajaga.

Navdiha mu v vseh letih ustvarjanja ni zmanjkalo, a pravi, da brez svoje spremljevalne zasedbe prekaljenih glasbenikov uspeh ne bi bil zagotovljen. "Njegovi" Instruktori Aleksandar Lokner (vokal, klaviature), Živorad Milenković (vokal, kitara), Miroslav Cvetković (vokal, bas kitara), Čedomir Macura (vokal, bobni) in Marko Nježić (vokal, kitara) so mu skozi vsa leta vedno stali ob strani.

Foto: Žiga Intihar

Bajago pogosto povprašajo, do kdaj nameravajo nastopati. In odgovor? "V glasbi ni pokoja. Nismo se še utrudili." Tudi mi nismo utrujeni. Na vse grlo bomo prepevali 19. decembra.

Od kitarista Riblje čorbe do rock legende

Zapriseženi rocker je svoja otroška in najstniška leta preživel v Zemunu, v glasbene vode pa se resneje podal že pri 14 letih. Sprva kot pevec skupine TNT, leta 1978 pa je zasedel mesto kitarista v Riblji čorbi. Tam se je prvič dokazal tudi kot avtor besedil in glasbe ter zložil glasbo za številne uspešnice skupine, s katero je posnel kar pet albumov. Svoj prvi solo album Pozitivna geografija je posnel leta 1984, ko je z družbo izkušenih beograjskih glasbenikov tudi prvič uradno nastopil pod imenom Instruktori. Čeprav so s prvim albumom, ki še danes velja za enega najbolj udarnih iz tistega obdobja, letvico postavili izredno visoko, so jim že leto zatem za drugi album Sa druge strane jastuka kritiki revije Rock namenili naziv najboljše skupine leta.

Foto: Žiga Intihar

Kot rock legenda osemdesetih se je Bajaga kasneje spogledoval tudi z drugimi glasbenimi žanri, med drugim je ob razpadu Jugoslavije sodeloval z operno pevko Jadranko Jovanović, svoje glasbene ambicije pa izpopolnjeval pri filmski glasbi in se kot avtor podpisal pod naslovne skladbe številnih serij. Uspeh je dosegel tudi zunaj meja nekdanje skupne države, leta 2008 je namreč skupaj z drugimi velikani jugorock scene, skupinama Crvena jabuka in Zabranjeno pušenje, Žejlkom Bebkom ter Alanom Islamovićem, nastopil v Avstraliji, turneja pa je po obiskanosti presegla vsa pričakovanja. Bajaga ob vsakem obisku Slovenije vedno znova poudari, kako rad ima našo deželo, zato ni dvoma, da bo tudi v Kurzchlussu priljubljeni rocker znova dokazal, da mu v nobenem pogledu ni para.