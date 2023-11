Ponosni Jure Košir: njegova hči je predstavila svojo prvo pesem

Anika Košir, mlajša hči smučarskega asa Jureta Koširja, je po očetu očitno podedovala navdušenje nad glasbenim ustvarjanjem. Na glasbeni sceni se je predstavila z umetniškim imenom Jenn in letos spomladi s hiphop dvojcem Amos Vamos & Škaf posnela skladbo Z najhujšimi (With The Baddest), v kateri je poskrbela za vokalne vložke. Zdaj je predstavila svojo prvo samostojno skladbo Let It Be in videospot zanjo.

Osemnajstletnica je za skladbo napisala tudi besedilo, za produkcijo pa je poskrbel znani slovenski producent Cazzafura, ki med drugim soustvarja glasbeno podobo regionalne zvezdnice Senidah.

Nad hčerkinim prvim samostojnim glasbenim izdelkom je očitno navdušen tudi Jure Košir, na Instagramu je ob posnetku zapisal: "Bravo, tamala," in dodal, da je ponosen očka.

